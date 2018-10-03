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«Правительство никуда не денется и профинансирует поправки президента!»
3 октября 2018, 17:17 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Президент РФ Владимир Путин заявил, что президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета.
О найденном источнике финансирования размышляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Анатолий АКСАКОВ:
«Нашли источник»
- Что ж, нашли источник для повышения пенсий и решение проблем пенсионеров. Таким источником оказалось увеличение пенсионного возраста.
Да, Путин говорит, что правительство должно будет профинансировать президентские поправки к пенсионной реформе. Ну а как же иначе? Ведь если где-то прибавляется, значит в другом месте убывает. Иначе и быть не может.
Это же очевидно, правительство должно профинансировать президентские поправки, которые уже утверждены законодательно. Эти поправки имеют денежную стоимость, и, соответственно, правительство никуда не денется и профинансирует их.
Есть ли средства на такое финансирование? Конечно, такой источник есть: увеличение пенсионного возраста даст 800 миллиардов рублей...
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