«Кто видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, пьющему на улице пиво?»

Росалкогольрегулирование изучает возможность введения в России минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Напомним, что ведомство планирует создать универсальную марку для пива, подходящую ко всем видам тары.

Вопрос: «Пить надо меньше?»

Сергей Колесников, советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ:

«Наше общество толерантно к алкоголю»

- Кто-то хоть раз видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, который на улице пьет пиво? К сожалению, и само население, и особенно правоохранительные органы не соблюдают те законы, которые приняты у нас.

Наше общество очень толерантно к алкоголю, мало того, люди даже защищают и жалеют алкоголиков. Так вот эту толерантность надо ломать!

Нам тоже, как, скажем, в тех же Финляндии или Швеции, начиная с детсада, надо воспитывать людей. Да, да, воспитательная работа там идет, начиная буквально с детсада и до престарелого возраста!

Более того, у наших северных соседей введены специальные бонусные программы для тех, кто выявляет незаконных торговцев и производителей алкоголя, там существует ограничение продажи по времени, пространству и возрасту.

Но и у нас теперь многие молодые люди уже начинают сознательно отказываться от употребления алкоголя, что, конечно, не может не радовать!

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России:

«У нас почему-то придумали термин «пивной алкоголизм»

- Конечно, пить все-таки надо более умеренно. Какие-то самопальные алкогольные напитки и самогон должны вытесняться хорошей водкой, достойными винами и качественным пивом. Именно такая линия в итоге могла бы дать вполне определенный эффект.

У кого-то из сатириков было написано: «Хорошо бы придумать напиток, от которого хотелось бы и петь, и плясать, но чтобы и голова под утро не болела!»

Должна быть не только некая государственная пропаганда, но и разумная налоговая политика. У нас же не так давно был период, когда люди стали пить меньше водки и больше пива. Но по всем налоговым показателям пиво вдруг снова приравняли к водке...

Ясно, что это было сделано в угоду «водочной мафии», и потребление крепких алкогольных напитков тогда снова пошло в рост.

У нас почему-то придумали термин «пивной алкоголизм». Но ведь Европа пьет больше пива и вина, чем водки и коньяка, а последствия пьянства и алкоголизма там на порядок меньше...

Юрий Стоянов, народный артист России:

«Забота о пьющем человеке - исконно русское качество!»

- По-моему, забота о пьющем человеке - это исконно русское качество! Пьющие люди всегда вызывают у нас в стране огромное сочувствие.

У нас мимо избитого человека могут пройти спокойно, а мимо пьяного – не пройдут. Эта такая наша традиция, потому что сегодня выпил и упал ты, а завтра на его месте могу быть я сам...