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«Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого!»
3 сентября 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
По сути, только сегодня, 3-го сентября, у подавляющего большинства школьников нашей страны начался новый учебный год. То есть хотя и не намного, но каникулы были продлены.
Вопрос: «Каким вам запомнился первый учебный день в школе?»
Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ, член Общественной палаты РФ, народный артист России:
«Когда были детьми, то сами больше нервничали, чем радовались»
- Первый учебный день - это всегда напряжение, и тут очень трудно впасть в какую-то эйфорию. Не важно, идет ли мой ребенок в школу или это чьи-то дети...
Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого, и я прекрасно помню то состояние. Взрослый думает, а что за учитель будет у его сына или дочери и что же вообще в будущем ждет его детей?
Но, повзрослев, мы понимаем, что когда были детьми и шли первый раз в первый класс, то сами больше нервничали, чем радовались...
Любовь Слиска, первый зампред Госдумы (2000-2007 гг.), зампред Госдумы (2007-2011 гг.), кандидат исторических наук:
«Я просто хочу есть!»
- Это было в далеком 1961 году, когда я пошла в 1 класс. Помню, меня посадили на первую парту, и мне было очень неловко, потому что я сидела прямо напротив стола учительницы.
Я не знала, как себя вести, куда спрятать руки и что вообще делать. А мой сосед по парте сразу после пятиминутного нахождения в классе начал есть яблоко. Он заявил: "Я просто хочу есть!" - и для меня это тоже было очень странно.
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