«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

Президент России Владимир Путин заявил, что решил выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства, чтобы обозначить свою позицию, потому что эта тема важна и значима для миллионов людей.

О телеобращении главы государства размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ:

«Единственное, осталось неясным...»

- Конечно, выступление Путина по вопросам изменения пенсионного законодательства произвело на меня большое впечатление, и я считаю, что президент всё сказал абсолютно верно. То есть не было произнесено ни одного неверного слова.

Единственное, осталось неясным то, что данное изменение пенсионного законодательства - это лишь небольшой фрагмент общей экономической ситуации у нас в стране...

«... почему мы продолжаем строить Ельцин-центры?»

Поэтому я не понимаю, почему в нашей стране живет такое количество бедных людей? Не могу постичь того, почему в самой богатой в мире стране людям удается зарабатывать так мало?

Почему мы констатируем, что разрушение Советского Союза (который был великой и огромной цивилизацией) привело страну к демографическому и экономическому краху - и продолжаем строить Ельцин-центры с увековечиванием того человека, который и привел нас к этому краху?

Я не понимаю, почему такая страна как Германия, которая тоже претерпела от войны очень много бед, имеет деньги, на которые в состоянии содержать всех беженцев Ближнего Востока?

«Я готов ждать еще 10, 15, 50, 100 лет!»

Вот если бы Путин в дополнение к тому, как он убедительно и точно сейчас сказал о необходимости изменения пенсионного законодательства, объяснил нам необходимость смены нынешнего экономического курса...

То есть если бы он вспомнил о том, что необходимо изменить этот страшный курс, который приводит нас к олигархическому правлению, к нашей стратегической бедности, из которой, кстати, и проистекают все беды от изменения пенсионного законодательства, я был бы абсолютно удовлетворен!

Но я готов ждать еще 10, 15, 50, 100 лет до того момента, когда Владимир Владимирович Путин выступит и расскажет нам о том, как он будет менять экономическую ситуацию в стране, которая заслуживает гораздо лучшей жизни, чем та, которой она живет сейчас!