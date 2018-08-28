«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»

Министерство экономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов.

О предложении размышляет член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета министров СССР в 1985-1990 гг. Николай РЫЖКОВ:

«Может быть, у нас и многовато субъектов федерации...»

- Считаю, что это несерьезно, и нашей стране не нужны подобные начинания. Да, может быть, у нас и многовато субъектов федерации, но если свести их к 14, то значит сразу потерять управляемость, самостоятельность и т.п.

Знаете, у меня такое ощущение, что эта цифра взята с потолка. А почему бы тогда не сделать 4 или 6 крупных субъектов?

«Никаких национальных образований?»

Подобные предложения выдвигаются уже не впервые, но надо сначала выверить экономический потенциал того или иного региона, всё подсчитать, как говорится, до копейки, а потом уже и выдвигать их.

И, главное, не надо забывать, что Россия – это федеративное и многонациональное устройство. Если на то пошло, то, может, вообще сделать то, что когда-то предлагал Жириновский: никаких национальных образований - Башкортостана, Калмыкии, Татарстана?..

«Управляемость в СССР была!»

По-моему, в таком серьезном государственном деле не нужно импровизаций. Да, в СССР было 15 союзных республик, но в каждой были еще и республики автономные. А сейчас их нет. Но управляемость в СССР была!