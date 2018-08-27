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«Речь не идет о том, что это нужно сделать моментально»
27 августа 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство экономики РФ предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов.
О предложении размышляет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ:
«Исключения - регионы, которые не могут быть самодостаточными»
- Что ж, такая точка зрения уже высказывалась и раньше. О повышении статуса и значимости субъектов Российской Федерации говорилось в том числе и на высоких партийных форумах.
Вопрос ставился так: каждый регион РФ должен соответствовать этому высокому статусу и быть самодостаточным, а исключения – это лишь те регионы, которые в силу крайне неблагоприятных условий таковыми быть просто не могут.
«Крупная политическая и социально-экономическая задача»
К тому же, сейчас речь не идет о том, что это нужно сделать одновременно, моментально и чуть ли не завтра, ведь это крупная политическая и социально-экономическая задача, которую нужно решать постепенно.
Так что, думаю, не завтра будут поставлены какие-то конкретные сроки реализации и будут даны соответствующие поручения всем тем, кто и будет решать эти вопросы.
«Целый комплекс проблем»
Здесь проблемы заключаются не только в собственно несамодостаточности регионов, а еще и в межбюджетных отношениях, вопросах формирования налоговой политики и т.п.
По сути, есть целый комплекс проблем, которые и надо решать для того, чтобы осуществить на практике данную формулу.
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