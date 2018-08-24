Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы и что бизнес будет увеличивать инвестиции в перспективные социальные проекты.

О предложении Белоусова размышляет лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Кучка паразитов захватила наши природные ресурсы!»

- Надо сформировать бюджет не в 15 триллионов рублей, а в 25 триллионов. Кстати, мы внесли 12 законов, которые позволяют сформировать такой бюджет. А ведь это предполагает максимальное использование природных ресурсов в интересах граждан!

А сейчас кучка паразитов захватила наши природные ресурсы, высасывает их и не желает делиться со страной! По сути, двести кланов захватили 90 процентов национального богатства. Естественно, что они должны платить налоги по прогрессивной шкале.

«Пенсия - это то, что люди заработали за всю свою трудовую жизнь!»

Вот сейчас говорят, дескать, нужна пенсионная реформа, людям нечем платить и т.п. Послушайте, пенсия - это ведь не благотворительность, это то, что люди заработали за всю свою трудовую жизнь!

Пенсия - это долг государства, и оно обязано его отдать. Не можешь отдавать деньгами - отдавай ресурсами! Вы же захапали и природные ресурсы, и собственность!

В этом отношении я настроен радикально и критично. Частные «примочки» мало что дадут, а наша олигархия просто обнаглела. Если американцы или немцы предлагают не понижать им налоги, то наши вообще не платят их! Именно поэтому и накаляется ситуация в стране.

«Финансово-экономический блок правительства подрывает авторитет власти»

А то, что делает наше «новое» старое правительство, его финансово-экономический блок, - так это же просто безумие, а они стопроцентные провокаторы!

И так называемое повышение пенсионного возраста - провокация, и «плюс 5 рублей к бензину и солярке» - тоже провокация!

По сути, финансово-экономический блок правительства подрывает авторитет и власти, и Кремля, и президента, полностью нивелируя его Послание и обращение к гражданам.

«Всё делают с точностью до наоборот»

Конечно, в предложении Белоусова есть вполне рациональное зерно, но, с другой стороны, после того, как состоялись выборы, мы с огромной надеждой ожидали, что будет прорыв, что мы выйдем на мировые темпы и т.п., а ведь делают-то всё с точностью до наоборот!

Откуда возьмутся «мировые темпы», если Силуанов со своей командой в придет Думу для проектировки бюджета, в котором заложено снижение на 17 процентов?

Откуда возьмутся «мировые темпы», если финансирование системы ЖКХ урезано почти на треть, а половина труб уже дырявые и худые?

Такая политика финансово-экономического блока правительства приведет к тяжелым последствиям. Эти люди не способны решать хозяйственные задачи. Их надо гнать, пока не поздно!