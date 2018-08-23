«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

Росалкогольрегулирование рекомендовало пересмотреть минимальные цены на бренди и коньяк, а также ввести минимальные цены на винодельческую продукцию.

Напомним, что накануне в России установили минимальную розничную цену (МРЦ) на водку крепостью от 37% до 39% включительно, то есть бутылка объемом пол-литра будет стоить 205 рублей.

О том, нужно ли регулировать алкогольный рынок, размышляет председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел ШАПКИН:





«Если уж пить, то что-то попроще, а не спирт, разбавленный пивом»

- Безусловно нужно. Но корни кроятся и в психике человека. Одними только мерами госрегулирования пьянство побороть нельзя, и нужно менять само отношение к алкоголю.

Все знают, что нельзя пить много, а если уж пить, то что-то такое попроще, а не спирт, разбавленный пивом. Стало быть, возникает вопрос именно отношения самого общества к алкоголю.

Заметьте, что даже те люди, которые позволяют себе выпить лишнее, в отношении своих детей, как правило, придерживаются традиционной точки зрения. То есть как минимум предметом регулирования является возрастной ценз...

«В этих фильмах все просто бухают!»

Но если есть возрастной ценз, то также есть и ценз на места продаж. Нельзя продавать водку в школах, - и это тоже есть предмет регулирования.

Теперь о рекламе. Ну нельзя в передаче «Спокойной ночи, малыши!» рекламировать виски, даже если они очень хороши, - и это тоже предмет регулирования!

К сожалению, телевизор очень влияет на то, что у людей формируется лояльное отношение к алкоголю. Взять любимые фильмы нашего народа – «Ирония судьбы или с легким паром» или «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и т.д.

В этих фильмах все герои, извините, просто бухают, и, может быть, имеет смысл не показывать их так часто...

«Надо думать не об увеличении доходов от алкогольной отрасли...»

Так что такие простые и понятные вещи наводят на мысль о том, что надо думать не об увеличении доходов от алкогольной отрасли, а о снижении негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Поэтому основной акцент государство должно делать на антиалкогольной политике - антирекламе алкоголя, увеличении порога возрастного ценза для его употребления и на ужесточении требований по отношению к продавцам.

«... а о минимизации вреда от употребления алкоголя населением»

Да, исторически сложилось так, что торговля алкоголем является предметом налогообложения, а это дело тоже как-то необходимо контролировать.

Но в стратегическом смысле гораздо больший эффект государство может получить, если будет думать не о доходах от спиртовой отрасли, а о минимизации вреда от употребления алкоголя населением.

«Человек может не доехать до вытрезвителя»

Сейчас нельзя взять и вылечить медицинскими средствами хронического алкоголика, а в идее возрождения медвытрезвителей я вообще не вижу ничего плохого, ведь человек, который, скажем, упал зимой, в лучшем случае может получить обморожение...

Так что я бы раздал представителям органов внутренних дел некие методички о том, как привести в чувство выпившего человека, который может не доехать не то что до вытрезвителя, но и до какого-нибудь медцентра.

«Некоторые старшеклассники оказываются в невменяемом состоянии»

Да и в школах бы распространил подобные методички, потому что некоторые старшеклассники время от времени оказываются просто в невменяемом состоянии.

Нужно уметь оказывать первую медицинскую помощь, и в результате резко снизится количество смертей от отравления алкоголем. Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи, и прямая задача государства - помочь ему!