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«Самые богатые получают дотации, а остальные - в тяжком поту!»
21 августа 2018, 10:27 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Министерство финансов РФ не поддержало предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических компаний и направило в правительство соответствующий доклад.
О том, изъять или не изъять, размышляет публицист, зампред Счетной палаты РФ (1995-2001 гг.) Юрий БОЛДЫРЕВ:
«Это что-то очень феодальное»
- Хорошее государство - это государство, построенное на основе закона и заранее известных всем правил. Такие правила должны диктоваться моралью, чувством справедливости, рациональности, они должны стимулировать всевозможную активность и т.п.
То есть если в законе написано, что ты должен заплатить прогрессивный подоходный налог, то умри и заплати!
А если в законе написать, что прогрессивный налог государству платить не нужно, а потом объявить, мол, давайте мы как-то иначе его возьмем и изымем... это, знаете ли, что-то очень феодальное.
«Стимулировать в развитие, а не в шикарные яхты»
Какое у меня отношение к письму Шохина Медведеву? Знаете, я ведь не выступаю в качестве защитника Шохина и его команды.
Я говорю о том, что это должно быть не на уровне, скажем, какого-то разового предложения Белоусова, а на уровне известной зарубежной, в данном случае европейской или американской, практики.
То есть во всем, что касается бизнеса и производства, должно быть максимальное стимулирование и минимальное налогообложение, а в том, что касается личных доходов, должно быть максимальное налогообложение сверхдоходов с тем, чтобы стимулировать в развитие, а не в шикарные яхты.
Это же общеизвестная и банальная практика, о которой как-то неудобно бесконечно говорить.
«Заставят работать до 63-65, а то и до и 70-75 лет!»
Как будет дальше развиваться ситуация? Честно говоря, я подозреваю, что это все-таки была некая пиар-акция...
То есть под предлогом обсуждения - облагать или не облагать доходы крупного бизнеса, нас с вами, абсолютное большинство простых людей, что называется, подстригут и подоят по полной программе через всевозможные механизмы, как это делают до сих пор, и заставят работать до 63-65, а то и до и 70-75 лет!
Главное - начать, а что касается предложений Белоусова, так их даже и обсуждать не будут.
«Неправильная организация хозяйства»
Да, должны изыматься сверхдоходы крупного капитала, да, должна проводиться демонополизация.
У нас же идет такой повсеместный процесс: сверхкрупные корпорации не мытьем, так катаньем получают дотации - будь то сельское хозяйство, будь то туризм, еще что-то...
То есть самые богатые получают дотации, а все остальные - в тяжком поту! Это неправильная и нерациональная организация хозяйства, которая не стимулирует развитие!
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