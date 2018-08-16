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«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»
16 августа 2018, 10:33 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
По сообщениям СМИ, Россию невозможно завоевать из-за мощной армии и особенностей национального самосознания, «желающим захватить Россию придется сражаться с каждым русским в одиннадцати часовых поясах».
Вопрос: «Враг хитер и коварен?»
Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (2009-2012 гг.), депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук:
«Черчилль благополучно сдавал Польшу»
- Сейчас Америка бесится потому, что Россия показала, где проходит «красная черта». Ведь совсем недавно нас фактически списали, а тут вдруг приходится считаться с нашими интересами и учитывать их.
И теперь все эти, как бы мне подипломатичней выразиться, прихвостни из Евросоюза, все эти сервильные лидеры поймут, что пределы заступничества США очень ограничены и что американцы не будут из-за них вести войну с Россией. То есть будет продолжаться некая позиционно-дипломатическая борьба на уровне рабочих отношений.
Как историк могу сказать, что даже самые антирусские концепции сводились к следующему: если уж с Россией совсем не удается поладить, то все равно с нами лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать.
Например, Черчилль вполне благополучно так сдавал Польшу…
Александр Рар, научный директор Германо-российского форума, заместитель председателя Совета российской экономики в Германии, почётный профессор МГИМО:
«В плане пиара Россия проигрывает»
- Когда Россия начинала применять силу, то в Европе сразу начинали дрожать, а вот если ваша страна хочет заниматься серьезными гешефтами и бизнесом на Западе, то нужно психологически проникать в западный мир и не рассматривать весь европейский рынок как базар.
Чтобы добиться доверия партнеров, вашей стране нужно затрачивать много энергии, средств и желания, а не только предлагать деньги и покупать. В плане пиара Россия пока, к сожалению, проигрывает...
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