«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»

По сообщениям СМИ, Россию невозможно завоевать из-за мощной армии и особенностей национального самосознания, «желающим захватить Россию придется сражаться с каждым русским в одиннадцати часовых поясах».

Вопрос: «Враг хитер и коварен?»

Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (2009-2012 гг.), депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук:

«Черчилль благополучно сдавал Польшу»

- Сейчас Америка бесится потому, что Россия показала, где проходит «красная черта». Ведь совсем недавно нас фактически списали, а тут вдруг приходится считаться с нашими интересами и учитывать их.

И теперь все эти, как бы мне подипломатичней выразиться, прихвостни из Евросоюза, все эти сервильные лидеры поймут, что пределы заступничества США очень ограничены и что американцы не будут из-за них вести войну с Россией. То есть будет продолжаться некая позиционно-дипломатическая борьба на уровне рабочих отношений.

Как историк могу сказать, что даже самые антирусские концепции сводились к следующему: если уж с Россией совсем не удается поладить, то все равно с нами лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать.

Например, Черчилль вполне благополучно так сдавал Польшу…

Александр Рар, научный директор Германо-российского форума, заместитель председателя Совета российской экономики в Германии, почётный профессор МГИМО:

«В плане пиара Россия проигрывает»

- Когда Россия начинала применять силу, то в Европе сразу начинали дрожать, а вот если ваша страна хочет заниматься серьезными гешефтами и бизнесом на Западе, то нужно психологически проникать в западный мир и не рассматривать весь европейский рынок как базар.

Чтобы добиться доверия партнеров, вашей стране нужно затрачивать много энергии, средств и желания, а не только предлагать деньги и покупать. В плане пиара Россия пока, к сожалению, проигрывает...