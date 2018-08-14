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«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

14 августа 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»
Iai.hse.ru

14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Госсовета Грузии, по официальной версии Тбилиси, для охраны железной дороги на участке Псоу-Ингур.

Верховный Совет Абхазии расценил эти действия Грузии как подготовленную оккупацию территории суверенной Абхазии...

Вопрос: «Почему ни Абхазии, ни Южной Осетии никак не помогает Европейский союз?»

 

Сергей Караганов, Почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук:

«Евросоюз выглядит пешкой в игре США»

- Европейский союз не помогает этим республикам потому, что, естественно, не хочет усиления политических позиций России. И это не какие-то там «двойные» или даже «тройные» стандарты, чего в политике нет и быть не может.

Кстати, и мы сами применяем точно такие же стандарты по отношению к другим странам. Но России  нельзя допускать жесткой конфронтации с Западом. Это невыгодно нам, потому что будет отвлекать наши ресурсы.

На мой взгляд, абсолютно понятно, что Абхазия фактически стала таким же государством, как и все остальные. Эта республика уже создала свои институты, причем более эффективные, чем в сильных государствах, судебную систему, учебники и даже свою ментальную мифологию. Так что шансы, что Абхазия когда-нибудь вернется в состав Грузии, на мой взгляд, просто равны к нулю.

И все же именно в интересах Евросоюза не занимать ту жестко антироссийскую линию, которой он придерживался изначально. Ведь такая линия очень неустойчива и в итоге приводит к тому, что Европейский союз выглядит чистой пешкой в игре США. 

Что касается санкций, которые ЕС наложил на Россию, то, как это ни парадоксально звучит, но они нужны прежде всего для того, чтобы сохранить единство самого Евросоюза.

Андрей Климов, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, депутат Госдумы III-VI созывов, доктор экономических наук, профессор, член Совета по внешней и оборонной политике:

«Мировое сообщество согласилось с логикой России»

- Знаете, мировое сообщество - и это часто подчеркивается в неформальных разговорах, в кулуарах международных институтов - согласилось с логикой России. И хотя официально нам делаются всякие заявления, но делаются они как-то вяло и дежурно...

Мне кажется, что прошедшее десятилетие показало правоту решения, совместно принятого 8 августа 2008 года органами власти России, то есть президентом, правительством и парламентом.

А что касается Абхазии и Южной Осетии, то это решение поставило жирную правовую точку в истории очень затяжного конфликта, что теперь дает возможность этим территориям действительно развиваться.

Но история учит, что такие вопросы не решаются быстро даже после признания. Мы должны пройти еще очень-очень долгий путь, однако, это уже качественно другая история.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Государственного совета Грузии, по официальной версии Тбилиси, «для охраны железной дороги». Вопрос: «Почему ни Абхазии, ни Южной Осетии никак не помогает Европейский союз?»
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