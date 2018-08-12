Пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна в корне

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложения, которые подготовило правительство, сформулированы таким образом, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту.

О переходе - писатель Владимир АБРАМОВ:

«Пенсия почему-то называется государственной...»

- Нельзя улучшать то, что плохо. Представь, куча дерьма, а сверху - вишенка... но ведь все равно оно останется таковым. То есть пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна просто в корне! Надо всё делать совсем по-другому.

А вот в Китае пенсий в нашем понимании нет вообще, и их там получают только госчиновники. Это то, что у нас называется государственная пенсия.

Вот ты всю жизнь, 30-40 лет, пашешь, пашешь, пашешь, отчисляешь деньги в пенсионный фонд, но пенсия почему-то называется государственной. А ведь это твоя кровная пенсия, твои кровные деньги!

Но при этом условии государство не заинтересовано, чтобы ты долго жил после достижения пенсионного возраста. То есть достиг его - и сразу помирай, потому что эти деньги, которые ты отчислял всю свою жизнь, надо тебе возвращать.

«Твои дети должны тебя содержать в старости»

А все должно быть гораздо проще, и твои дети должны тебя содержать в старости. Наш пенсионный фонд - это такая же самая игла, как нефтяная или газовая. К сожалению, у нас уже привыкли к тому, что с тебя выдирают деньги, которые поступают в бюджет.

Ты сам должен решить, сколько тебе иметь детей, которые будут содержать тебя в старости. Ты сам должен решить, как их воспитать, как их вырастить и т.п.

Ты сам воспитай их так, чтобы они умоляли тебя и были заинтересованы в том, чтобы ты долго прожил. А в русской традиции это как раз именно так, то есть бабушки и дедушки всегда жили вместе, воспитывали внуков и внучек, на печке читали им сказки.

«Очень много смыслов, а они пытаются это «улучшить»

То есть старшее поколение всегда будет помогать тебе воспитывать твоих кровных детей. Кстати, при этом решаются многие проблемы, ведь ты должен суметь сохранить отношения со своими родителями, чтобы они тебе помогали воспитать твоих детей.

Тут очень многое завязано и на демографию, и на нравственность, и на теологию, на религию, веру. То есть очень много смыслов, а они пытаются это «улучшить».

Но ведь дерьмо сколько ни улучшай, оно все равно останется таковым...