«Триллионы наших рублей куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста - это необходимая мера, которую можно сравнить с горьким лекарством.

«Человек не хочет его пить, - уточнил премьер, - но понимает, что если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже».

О том, что хочет пить сам человек, размышляет писатель-сатирик Анатолий ТРУШКИН:

«Мне назначили лекарств на 27 тысяч рублей, а оказалось, что и за 80 руб. не хуже!»



- Знаете, я думаю, хорошо бы жить здоровой жизнью, при которой вообще можно обходиться без лекарств. То есть не надо было запускать организм, но получилось, что опять где-то что-то не уследили...

Мы почему-то все время лечимся, потом все время выздоравливаем, потом опять лечимся. По-моему, это плохо. Надо просто выходить на нормальную дорогу, вот и всё.

И что-то мне не очень верится в то, что нужно именно горькое лекарство. Если уж лечиться, то можно найти что-то получше, послаще и попроще, - и я знаю это по собственному опыту.

Когда я недавно отлежал в Боткинской больнице, мне потом назначили лекарств, то есть всяких таблеток, на 27 тысяч рублей. И вот тогда я очень крепко задумался, позвонил знакомым врачам, и оказалось, что есть лекарство не хуже - наше, отечественное, за 80 рублей. Я его купил, попил, и как-то всё, слава богу, обошлось.

«Чиновников, которые придумали пенсионную реформу, надо облить холодной водой!»

Так что не надо чересчур напрягаться, потому что мы уже напряглись до такого состояния, что действительно запахло болезнями.

Всегда хорошо послушать противоположные стороны, мнения, ведь они иногда тоже возникают. Оказывается, триллионы наших рублей, понимаешь, куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!

Поэтому всегда и во всем нужно вести здоровый образ жизни, делать зарядку, обливания. Это касается и чиновников, которые придумали пенсионную реформу. Может быть, и их надо облить холодной водой, потому что это ведет к здоровому образу жизни.

И вот тогда мы обойдемся без горьких лекарств. А то создается такое впечатление, что горькое лекарство может не помочь, а горечь все равно останется, - и это уже совсем плохо!