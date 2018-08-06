«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. «Украине нужен внешний враг, - заявил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, - поэтому ничего нового, кроме разложения государства под названием Украина, мы не увидим».

Размышляет лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай СТАРИКОВ:



«Это вредные насекомые, но никак не люди!»

- Нынешняя пропаганда на Украине имеет конкретный прицел. Для них задачей является представить противников того, что сегодня происходит на Украине, в виде кого угодно, но только не людей!

Когда нацисты в фашистской Германии хотели начать уничтожение евреев, славян и коммунистов, то нацистская пропаганда объясняла это так:

Мол, это недочеловеки, какие-то вредные насекомые, но никак не люди, и вообще во всей истории человечества от них только одни проблемы. Поэтому убить такого человека - это вроде как убить не человека, а раздавить вредное насекомое.

Вся эта пропаганда, повторенная многократно при Гитлере, и дала целое поколение убийц, которые могли взять ребенка за ноги, ударить головой об угол дома и не чувствовать никаких угрызений совести.

«После всех этих разговоров и случилась Одесса»

То же самое нужно было сделать в момент начала гражданской войны на Украине. Поэтому и пошли все эти термины - «колорады», «ватники»...

Что такое колорадский жук? Это насекомое. Если вы переносите нелюбовь к насекомому на целую группу людей, то эти люди становятся вроде как и не людьми — вот в чем цель этой информационной войны!

После всех этих разговоров и случилась Одесса. Ведь там, как говорили и писали в украинских соцсетях, сожгли не людей, а «ватников» и «колорадов», так что вроде бы и ничего страшного...

Так что это не безобидные прозвища, а сознательная подмена, расчеловечивание противника для того, чтобы его было легче убивать!

«Есть солдаты ВСУ, есть фашисты...»

Обратите внимание, что в нашем информационном поле не придумано никаких терминов.

Для нас есть граждане Украины, есть украинцы, есть русские, есть солдаты ВСУ, есть фашисты в националистических батальонах, но никаких подобных терминов не придумывается и не будет придумано.

Почему? Да потому что с нашей стороны нет ненависти, мы хотим восстановить наше единство и прекратить эту братоубийственную войну.

А вот американцам, которые стоят за всем этим, нужна братоубийственная война, причем во всё возрастающих масштабах. Именно в этом и заключается вся разница.

«Тогда это называлось «красные» и «белые»

К сожалению, в нашей стране в начале ХХ века уже были подобные события...

Тогда эта точка разлома, точка неприятия и ненависти проходила не через понятие «государственная принадлежность» и не через понятие языка, на котором человек говорит, а через политические взгляды и отношение к той или иной политической теории и устройству государства.

Тогда это называлось «красные» и «белые». Да, были еще и «зеленые», которым не нравились ни первые, ни вторые...

«Пытаются вбить клин в рамках одного народа»

Сегодня пытаются вбить клин в рамках одного народа, говоря, что народы - разные. Но для меня ситуация такова: человек, который по-русски говорит, что готов задушить того, кто говорит на русском языке, не перестает быть частью моего народа.

Помните, два месяца назад нечто подобное заявил украинский теннисист Сергей Стаховский?

Пусть он запутавшийся, заблудившийся, но за этого человека нужно бороться, как необходимо бороться и за всех тех, кто сегодня проживает в государстве Украина и имеет паспорт с трезубцем!

Этот человек даже не подозревает о том, какова истинная причина той гражданской войны, которая происходит в этом государстве...

«Молодым людям рассказывают, что кто-то является исконным врагом»

Это же плоды многолетней информационной войны. Когда молодым людям год за годом, а то и десятилетие за десятилетием рассказывают о том, что кто-то является исконным врагом, агрессором и негодяем, немногие могут удержаться от того, чтобы не пропустить эту информацию через себя.

Вдумайтесь, человек на чистом русском языке говорит, что готов задушить кого-то, кто говорит на русском же языке!

Возникает вопрос, если человек говорит по-русски, то кто он? Он может быть различной национальности, но он явно имеет отношение к тому Русскому миру, который сегодня вызывает такое яркое неприятие в государстве Украина. Но не нужно путать гражданство - и принадлежность к народу или к какой-либо общности...