//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Чешский эксперт назвал единственный шанс для США победить в войне с Россией
2

Новая дата конца света названа учеными
3

Военный аналитик озвучил вероятный сценарий отторжения Мариуполя от Украины
4

Профессор МГУ сообщил о начале «очень серьезной атаки» США против России
5

Арбузная корка под ногами президента

//live 13+

«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

6 августа 2018, 20:10 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Если человек говорит по-русски, то кто он?»
Aftershock.news

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. «Украине нужен внешний враг, - заявил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, - поэтому ничего нового, кроме разложения государства под названием Украина, мы не увидим».   

Размышляет лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай СТАРИКОВ:

 

«Это вредные насекомые, но никак не люди!»  

- Нынешняя пропаганда на Украине имеет конкретный прицел. Для них задачей является представить противников того, что сегодня происходит на Украине, в виде кого угодно, но только не людей!

Когда нацисты в фашистской Германии хотели начать уничтожение евреев, славян и коммунистов, то нацистская пропаганда объясняла это так:

Мол, это недочеловеки, какие-то вредные насекомые, но никак не люди, и вообще во всей истории человечества от них только одни проблемы. Поэтому убить такого человека - это вроде как убить не человека, а раздавить вредное насекомое.

Вся эта пропаганда, повторенная многократно при Гитлере, и дала целое поколение убийц, которые могли взять ребенка за ноги, ударить головой об угол дома и не чувствовать никаких угрызений совести.

«После всех этих разговоров и случилась Одесса»

То же самое нужно было сделать в момент начала гражданской войны на Украине. Поэтому и пошли все эти термины - «колорады», «ватники»...  

Что такое колорадский жук? Это насекомое. Если вы переносите нелюбовь к насекомому на целую группу людей, то эти люди становятся вроде как и не людьми — вот в чем цель этой информационной войны!

После всех этих разговоров и случилась Одесса. Ведь там, как говорили и писали в украинских соцсетях, сожгли не людей, а «ватников» и «колорадов», так что вроде бы и ничего страшного...

Так что это не безобидные прозвища, а сознательная подмена, расчеловечивание противника для того, чтобы его было легче убивать!

«Есть солдаты ВСУ, есть фашисты...»

Обратите внимание, что в нашем информационном поле не придумано никаких терминов.

Для нас есть граждане Украины, есть украинцы, есть русские, есть солдаты ВСУ, есть фашисты в националистических батальонах, но никаких подобных терминов не придумывается и не будет придумано.

Почему? Да потому что с нашей стороны нет ненависти, мы хотим восстановить наше единство и прекратить эту братоубийственную войну.

А вот американцам, которые стоят за всем этим, нужна братоубийственная война, причем во всё возрастающих масштабах. Именно в этом и заключается вся разница.  

«Тогда это называлось «красные» и «белые»

К сожалению, в нашей стране в начале ХХ века уже были подобные события...

Тогда эта точка разлома, точка неприятия и ненависти проходила не через понятие «государственная принадлежность» и не через понятие языка, на котором человек говорит, а через политические взгляды и отношение к той или иной политической теории и устройству государства.

Тогда это называлось «красные» и «белые». Да, были еще и «зеленые», которым не нравились ни первые, ни вторые...

«Пытаются вбить клин в рамках одного народа»

Сегодня пытаются вбить клин в рамках одного народа, говоря, что народы - разные. Но для меня ситуация такова: человек, который по-русски говорит, что готов задушить того, кто говорит на русском языке, не перестает быть частью моего народа.

Помните, два месяца назад нечто подобное заявил украинский теннисист Сергей Стаховский?

Пусть он запутавшийся, заблудившийся, но за этого человека нужно бороться, как необходимо бороться и за всех тех, кто сегодня проживает в государстве Украина и имеет паспорт с трезубцем!

Этот человек даже не подозревает о том, какова истинная причина той гражданской войны, которая происходит в этом государстве...

«Молодым людям рассказывают, что кто-то является исконным врагом»

Это же плоды многолетней информационной войны. Когда молодым людям год за годом, а то и десятилетие за десятилетием рассказывают о том, что кто-то является исконным врагом, агрессором и негодяем, немногие могут удержаться от того, чтобы не пропустить эту информацию через себя.

Вдумайтесь, человек на чистом русском языке говорит, что готов задушить кого-то, кто говорит на русском же языке!

Возникает вопрос, если человек говорит по-русски, то кто он? Он может быть различной национальности, но он явно имеет отношение к тому Русскому миру, который сегодня вызывает такое яркое неприятие в государстве Украина. Но не нужно путать гражданство - и принадлежность к народу или к какой-либо общности...

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. «Украине нужен внешний враг!» - заявил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Размышляет Николай СТАРИКОВ...
«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении!»

«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении!»

По сообщениям СМИ, преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей «раздражает» Москву. Об отношениях России и Армении - директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ...

//Новости МирТесен



//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает упрощение порядка получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размышляет председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ:
«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

Поскольку восьмое место, которое заняли наши футболисты, приравнивается к обладанию не менее, чем тремя золотыми наградами, добытыми на мундиалях, ребята были поощрены государством. Размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...
«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»

«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, заявил президент этой южноамериканской страны Ленин Морено. О грядущей судьбе Ассанжа размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»

«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, проехавшись по Крымскому мосту, заключил, что в украинской власти сидят «маргиналы, жулики, лжецы и завистливые идиоты». О сути вещей размышляет Николай СТАРИКОВ...

//Новости ADWILE

«Чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать»

«Чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать»

23 июля 1994 года вступил в силу федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации», определивший КС как судебный орган конституционного контроля. Вопрос: «Почему не всегда исполняются решения КС РФ?»
«Пока существует государство - коррупция будет неистребима!»

«Пока существует государство - коррупция будет неистребима!»

Российский бизнес отмечает снижение уровня коррупции в стране, следует из данных опроса «Бизнес-барометр коррупции», который подготовила Торгово-промышленная палата России. Вопрос: «Коррупция снижается - страна приподнимается?»
«Футболом хотели заглушить народное возмущение пенсионной реформой!»

«Футболом хотели заглушить народное возмущение пенсионной реформой!»

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. О том, что пенсия не напасть, но как бы без нее совсем не пропасть, размышляет Александр ГУРОВ...
«Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении...»

«Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении...»

57% россиян не находят оправдания расстрелу царской семьи и считают его «чудовищным преступлением», сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вопрос: «Царя убили уголовники или политики?»
«Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость»

«Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость»

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала вещателей меньше показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей. О тех, кто видит мир в голубом цвете, размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ...
«Таковые заслуживают смерти, а я лишь вышвыриваю их из магазина...»

«Таковые заслуживают смерти, а я лишь вышвыриваю их из магазина...»

Предприниматель Герман Стерлигов выгнал мужчину с серьгой в ухе из своей хлебной лавки, расположенной в центре Москвы. А ведь клиента сразу предупредили, что хлеб ему не продадут, а он не понял. Нам отвечает Герман СТЕРЛИГОВ...

//Новости партнеров

Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место...

Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место...

В идеале для наших западных партнеров перед матчем Англия - Хорватия хорошо бы выволочь на середину футбольного поля гроб с телом бедной, якобы отравленной «Новичком» британки и начать скандировать «Это сделали злые русские!»...
«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

Депутаты Госдумы не допустят понижения пенсий и ухудшения жизни пенсионеров, нужно будет искать решения в диалоге, заявил Вячеслав Володин. О том, что жить стало лучше, жить стало веселей, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ...
«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»

«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Вопрос: «Теперь будем действовать по вновь утвержденному плану?»
«Политиком можно стать быстро, а вот государственным человеком - очень трудно!»

«Политиком можно стать быстро, а вот государственным человеком - очень трудно!»

27 июня в нашей стране отмечается День молодежи России. Кстати, на государственные должности сейчас назначается очень много молодых людей, идет кампания по омоложению кадров. О молодежной политике размышляет Светлана ГОРЯЧЕВА...
«И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет...»

«И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет...»

Василий Уткин сообщил, что ему «противно быть бабушкой на лавке во дворе». Напомним, что, по сообщениям СМИ, о его отстранении от эфира на «Первом» могло попросить руководство холдинга «Газпром-медиа». О сути - Валерий ДРАГАНОВ...
«Юмашев посоветует Путину, как извести весь русский народ!»

«Юмашев посоветует Путину, как извести весь русский народ!»

Владимир Путин переназначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. В 1997-1998 гг. Юмашев возглавлял администрацию президента Ельцина. Вопрос: «Что может насоветовать Путину муж Тани Дьяченко?»
«У Салаха в сборной не было той поддержки, которая есть в «Ливерпуле»

«У Салаха в сборной не было той поддержки, которая есть в «Ливерпуле»

Российские СМИ продолжают петь хвалебные оды игре нашей футбольной сборной со средними командами. Правда, и за середнячков, бывает, выступают звезды, типа великого Мохамеда Салаха. О сути - Валерий ДРАГАНОВ...
«Сборная России вполне может преодолеть первую стадию плей-офф!»

«Сборная России вполне может преодолеть первую стадию плей-офф!»

Сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Египта и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Судя по всему, дальше мы выходим либо на Португалию, либо на Испанию. Размышляет бывший вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ...
«Презумпция вины государства у них распространяется только на Россию»

«Презумпция вины государства у них распространяется только на Россию»

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Как отмечается, США неоднократно подвергали критике СПЧ ООН. Вопрос: «А нам-то зачем эти «права человека» и тот же ЕСПЧ?»
В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!

В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении испортить «футбольный праздник» всем болельщикам, которые едут на чемпионат мира в Россию. О вопросах безопасности на чемпионате мира размышляет Сергей ГОНЧАРОВ...
«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер, народный артист РФ умер на 83-м году жизни в санатории «Барвиха». О бывшем коллеге вспоминает генерал-лейтенант МВД, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ...
«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»

«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»

Владимир Путин по телефону обсудил с Петром Порошенко ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер». О том, какие сюрпризы к мундиалю нам готовит коллективный Запад, размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...
«Если и рак лечить научимся, будем помирать от естественной старости!»

«Если и рак лечить научимся, будем помирать от естественной старости!»

Президент РФ Владимир Путин на состоявшейся Прямой линии отметил, что в онкологии, «может, поменьше результатов, хотя позитивный тренд есть». О том, что вполне можно помереть и здоровеньким, размышляет Сергей КОЛЕСНИКОВ...
«Пока мы не можем выдернуть и осудить ни Сороса, ни Хиллари Клинтон...»

«Пока мы не можем выдернуть и осудить ни Сороса, ни Хиллари Клинтон...»

Международная организация Amnesty International обвинила американскую коалицию в Сирии в совершении военных преступлений во время освобождения Ракки. Вопрос: «Возможно ли реальное наказание инициаторов кровавых процессов?»
«Зачем вы заставляете меня комментировать высказывания каких-то идиотов?»

«Зачем вы заставляете меня комментировать высказывания каких-то идиотов?»

Украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью, которое шло на русском языке, сообщил: «Как слышу русскую речь, так задушил бы!» О том, если человек идиот, то это надолго, размышляет Эдуард ЛИМОНОВ...
«Центральный банк в любое время может вывезти из России золотой запас»

«Центральный банк в любое время может вывезти из России золотой запас»

По итогам I квартала 2018 года, объем золота в российских резервах достиг 1890,8 тонны. По темпам наращивания резервов Банк России сохраняет лидерство среди центробанков. О том золоте, что блестит, размышляет Валентин КАТАСОНОВ...
«Люди совершают ДТП не только на Крымском мосту...»

«Люди совершают ДТП не только на Крымском мосту...»

На Крымском мосту произошло первое ДТП - легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Ограничения в движении не вводились, и участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме. О почти рядовом ДТП размышляет Ольга КОВИТИДИ...

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры