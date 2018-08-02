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Когда я ехал мимо забора посольства США в Армении, думал, он никогда не кончится

2 августа 2018, 17:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Когда я ехал мимо забора посольства США в Армении, думал, он никогда не кончится
Юрист-москва.com

По сообщениям СМИ, преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей «раздражает» Москву.

Одна из причин этого - привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова и экс-президента Роберта Кочаряна.

Об отношениях России и Армении - директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

 

«У нас никто не понес ответственности за провал на Украине»

- Причины произошедшего в Армении - это полное неумение нашего МИДа работать на постсоветском пространстве! Мы не сделали никаких выводов после того, как проиграли Украину, где подавляющее большинство населения - русские.

И у нас никто не понес никакой ответственности за провал на Украине, и никого, кто отвечает за это направление, так не сняли с должностей.

Что касается ситуации в Армении, то мне много раз приходилось говорить, что мы просто потеряем ее. Но нам говорили, дескать, никуда они не денутся, «там все за Россию» и т.п.

«Тихой сапой можем потерять базу в Гюмри»

Конечно, обо всём этом было ясно заранее. Я говорю об этом уже года два или три, если не больше! У нас же всегда так: делают ставку на одного человека - и вперед, никаких выводов!

С оппозицией ни в одном постсоветском государстве практически никто не работает, а если в республиках бывшего СССР и идет какая-то работа, то, к сожалению, она носит очень слабый и поверхностный характер.

А ведь вот так, тихой сапой, мы можем потерять и базу в Гюмри, и пограничников, которые охраняют границу между Турцией и Ираном. То есть можно потерять там вообще всё!

«Американцы активно работают с армянской молодежью»

От России постепенно, целенаправленно и упорно отбивают всё постсоветское пространство, вот и Армения тоже отбивается, отдаляется, становится чужой...

Ни для кого не является секретом, что это - результат активной работы американцев. Мы всё удивлялись, мол, почему же в маленькой Армении находится крупнейшее посольство США?

Это же просто бесконечный комплекс зданий, даже больше, чем посольство США в Москве. Когда я ехал мимо его забора, думал, он никогда не кончится!

Американцы очень активно работают с армянской молодежью, оболванивают ее, очень активно создают там разные НКО и т.п. Вот они и сделали то, что сделали.

«Генсека ОДКБ Хачатурова вызывают на допрос»

Когда генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова вызывают на допрос, а потом выпускают под залог, - это, конечно, не дело. И нам это надо учесть.

Напомню, что Юрия Григорьевича на эту должность назначали президенты всех пяти государств ОДКБ, а нынешние власти Армении не предупредили партнеров по этой организации, что в отношении генсека, вызванного в Ереван для дачи свидетельских показаний, могут быть выдвинуты обвинения.  

Каковыми теперь могут быть наши действия? Теперь нам надо успокоиться, не показывать наше раздражение и очень внимательно посмотреть, что там происходит.

«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении»

По-моему, сейчас надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении, причем это должен быть жесткий и конкретной разговор.

Например, мы должны напомнить о своих обязательствах на поставку военной техники и вооружения в Армению, о том, что будем строить железную дорогу через Армению в Иран, и много еще о чем...

Естественно, мы должны получить гарантии армянского руководства о нахождении там нашей базы, наших пограничников.

То есть это должен быть очень конкретный разговор о взаимных обязательствах, а если этого не произойдет... ну тогда будет не очень хорошо.

«Кто у нас отвечает за это направление?»

Сейчас в Грузии начались учения, в которых участвуют не только такие страны НАТО, как США, Великобритания, Франция, Польша и т.п., но и в том числе представители Вооруженных сил Турции, Грузии, Азербайджана, Украины, Армении...

Это мероприятие происходит, естественно, под эгидой США. Ну и как вам это нравится? Кто у нас отвечает за это направление? Назовите фамилии, и почему эти люди до сих пор сидят в своих креслах?

«Вообще всё профукаем!»

Когда я был депутатом Госдумы V созыва, помню, тоже планировались учения Вооруженных сил Армении на территории Грузии с участием Турции...

Так вот тогда я сделал протокольное поручение, нажали на наш МИД, а МИД нажал куда надо - и вопрос решили. А сейчас, интересно, кто-то что-то решает?

Так что я могу дать только один прогноз: если те же люди у нас и дальше будут решать вопросы отношений с Арменией, то мы вообще всё профукаем!

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Когда я ехал мимо забора посольства США в Армении, думал, он никогда не кончится

Когда я ехал мимо забора посольства США в Армении, думал, он никогда не кончится

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