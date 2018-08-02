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Когда я ехал мимо забора посольства США в Армении, думал, он никогда не кончится
2 августа 2018, 17:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
По сообщениям СМИ, преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей «раздражает» Москву.
Одна из причин этого - привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова и экс-президента Роберта Кочаряна.
Об отношениях России и Армении - директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:
«У нас никто не понес ответственности за провал на Украине»
- Причины произошедшего в Армении - это полное неумение нашего МИДа работать на постсоветском пространстве! Мы не сделали никаких выводов после того, как проиграли Украину, где подавляющее большинство населения - русские.
И у нас никто не понес никакой ответственности за провал на Украине, и никого, кто отвечает за это направление, так не сняли с должностей.
Что касается ситуации в Армении, то мне много раз приходилось говорить, что мы просто потеряем ее. Но нам говорили, дескать, никуда они не денутся, «там все за Россию» и т.п.
«Тихой сапой можем потерять базу в Гюмри»
Конечно, обо всём этом было ясно заранее. Я говорю об этом уже года два или три, если не больше! У нас же всегда так: делают ставку на одного человека - и вперед, никаких выводов!
С оппозицией ни в одном постсоветском государстве практически никто не работает, а если в республиках бывшего СССР и идет какая-то работа, то, к сожалению, она носит очень слабый и поверхностный характер.
А ведь вот так, тихой сапой, мы можем потерять и базу в Гюмри, и пограничников, которые охраняют границу между Турцией и Ираном. То есть можно потерять там вообще всё!
«Американцы активно работают с армянской молодежью»
От России постепенно, целенаправленно и упорно отбивают всё постсоветское пространство, вот и Армения тоже отбивается, отдаляется, становится чужой...
Ни для кого не является секретом, что это - результат активной работы американцев. Мы всё удивлялись, мол, почему же в маленькой Армении находится крупнейшее посольство США?
Это же просто бесконечный комплекс зданий, даже больше, чем посольство США в Москве. Когда я ехал мимо его забора, думал, он никогда не кончится!
Американцы очень активно работают с армянской молодежью, оболванивают ее, очень активно создают там разные НКО и т.п. Вот они и сделали то, что сделали.
«Генсека ОДКБ Хачатурова вызывают на допрос»
Когда генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова вызывают на допрос, а потом выпускают под залог, - это, конечно, не дело. И нам это надо учесть.
Напомню, что Юрия Григорьевича на эту должность назначали президенты всех пяти государств ОДКБ, а нынешние власти Армении не предупредили партнеров по этой организации, что в отношении генсека, вызванного в Ереван для дачи свидетельских показаний, могут быть выдвинуты обвинения.
Каковыми теперь могут быть наши действия? Теперь нам надо успокоиться, не показывать наше раздражение и очень внимательно посмотреть, что там происходит.
«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении»
По-моему, сейчас надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении, причем это должен быть жесткий и конкретной разговор.
Например, мы должны напомнить о своих обязательствах на поставку военной техники и вооружения в Армению, о том, что будем строить железную дорогу через Армению в Иран, и много еще о чем...
Естественно, мы должны получить гарантии армянского руководства о нахождении там нашей базы, наших пограничников.
То есть это должен быть очень конкретный разговор о взаимных обязательствах, а если этого не произойдет... ну тогда будет не очень хорошо.
«Кто у нас отвечает за это направление?»
Сейчас в Грузии начались учения, в которых участвуют не только такие страны НАТО, как США, Великобритания, Франция, Польша и т.п., но и в том числе представители Вооруженных сил Турции, Грузии, Азербайджана, Украины, Армении...
Это мероприятие происходит, естественно, под эгидой США. Ну и как вам это нравится? Кто у нас отвечает за это направление? Назовите фамилии, и почему эти люди до сих пор сидят в своих креслах?
«Вообще всё профукаем!»
Когда я был депутатом Госдумы V созыва, помню, тоже планировались учения Вооруженных сил Армении на территории Грузии с участием Турции...
Так вот тогда я сделал протокольное поручение, нажали на наш МИД, а МИД нажал куда надо - и вопрос решили. А сейчас, интересно, кто-то что-то решает?
Так что я могу дать только один прогноз: если те же люди у нас и дальше будут решать вопросы отношений с Арменией, то мы вообще всё профукаем!
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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Когда я ехал мимо забора посольства США в Армении, думал, он никогда не кончится
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