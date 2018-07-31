«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает упрощение порядка получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Теперь граждане, желающие подать заявление, будут самостоятельно декларировать состав своей семьи, то есть исключаются случаи истребования у граждан соответствующих справок.

В случае предоставления недостоверных сведений, данные об этом направят в правоохранительные органы и органы соцзащиты населения для привлечения граждан к ответственности.

О ЖКХ - председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина ХОВАНСКАЯ:

«У нас всё и так очень сильно зарегулировано»

- Я считаю, очень хорошо, что наконец-то было подписано это постановление. Вообще хорошо всё то, что делается в пользу наших граждан!

Думаю, для всех наших граждан не является секретом то, что у нас и так всё очень сильно зарегулировано, забюрократизировано и т.п.

Понимаете, доходит до того, что член семьи живет в другом жилом помещении и там же оплачивает коммунальные услуги, и тем не менее, его все равно «приписывают» к членам этой семьи и начинают учитывать его доход, ну и происходят не очень приятные вещи, например всевозможные отказы и т.п.

Так что я всецело поддерживаю все те начинания, которые помогает нашим гражданам и упрощают их жизнь!