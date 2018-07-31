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«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»
31 июля 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает упрощение порядка получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Теперь граждане, желающие подать заявление, будут самостоятельно декларировать состав своей семьи, то есть исключаются случаи истребования у граждан соответствующих справок.
В случае предоставления недостоверных сведений, данные об этом направят в правоохранительные органы и органы соцзащиты населения для привлечения граждан к ответственности.
О ЖКХ - председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина ХОВАНСКАЯ:
«У нас всё и так очень сильно зарегулировано»
- Я считаю, очень хорошо, что наконец-то было подписано это постановление. Вообще хорошо всё то, что делается в пользу наших граждан!
Думаю, для всех наших граждан не является секретом то, что у нас и так всё очень сильно зарегулировано, забюрократизировано и т.п.
Понимаете, доходит до того, что член семьи живет в другом жилом помещении и там же оплачивает коммунальные услуги, и тем не менее, его все равно «приписывают» к членам этой семьи и начинают учитывать его доход, ну и происходят не очень приятные вещи, например всевозможные отказы и т.п.
Так что я всецело поддерживаю все те начинания, которые помогает нашим гражданам и упрощают их жизнь!
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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