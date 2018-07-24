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«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»

24 июля 2018, 09:55 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»
Pervouralska.net

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от путешествия: «В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завистливые идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает».

О том, с какого перепугу некоторые жители Украины внезапно перестали быть русскими, размышляет лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай СТАРИКОВ:

 

«Думает и говорит по-русски, но считает себя иностранцем»

- Что можно сказать, если человек сейчас находится на другой территории, думает и говорит по-русски, верит так же, но считает себя иностранцем? Где и по чему проходит та самая «государственная граница»? Она проходит по фамилии, по происхождению?

Тогда давайте вспомним, что в руководстве России есть Валентина Ивановна Матвиенко, Сергей Владиленович Кириенко, Георгий Сергеевич Полтавченко, то есть люди, фамилии которых говорят о том, что они или их предки некогда жили в Малороссии или, как это сегодня называется, на Украине...

Так кто же они? Если пользоваться терминологией современного украинского государства, они «москали», потому что проживают по ту сторону государственной границы.

Но другой человек с фамилией Матвиенко, Кириенко или Полтавченко, который сегодня проживает на территории Украины, соответственно, «украинец»?

Или, например, кто человек по фамилии Стариков, как у меня, проживающий на территории России, - «москаль»? А если Стариков переезжает на Украину, то сразу становится украинцем, так что ли?!

Ну и какое отношение это имеет к национальности? Никакого. Речь идет о гражданстве.

«Я родился в Украине»

Почему же там сейчас так много заблудших, которые подчеркивают - я родился в Украине? Во-первых, не нужно не забывать о том объеме специально подобранной и обработанной информации, которая все эти годы на Украине выливается на головы этих людей, по сути, наших соотечественников.

Во-вторых, не нужно преувеличивать число этих людей. Откровенных «отмороженных» фашистов на территории украинского государства сегодня несколько сотен, и именно они все время жгут, бьют, бузотерят и т.д., выкладывая это в Интернет.

Еще пара десятков тысяч пошли служить ради того, чтобы получить в руки оружие и реализовать какие-то свои нечеловеческие идеи. Но эти люди больше воюют за деньги, нежели за какие-то идейные образы...

А остальные десятки миллионов людей - это обычные люди, которые живут обычной человеческой жизнью, которые мало интересуются политикой и стараются не погружаться во все эти тонкости.

Так что не надо преувеличивать степень политической болезни, которая сегодня происходит на Украине.

«Самолет украинских ВВС обстрелял пляж на Донбассе»

Как показал пример послевоенной Германии, денацификация происходит достаточно быстро, и людям просто нужно рассказать правду о том, что происходило на самом деле.

То есть рассказать всё, показать те страшные фотографии, кадры, ролики о том, к чему привела вся эта националистическая политика, этот государственный переворот, совершенный в Киеве, то есть всё то, что известно в России и что на Украине подается совершенно иначе.

Например, показать все эти известные ролики, где видно убитых детей, после того, как самолет украинских ВВС летом 2014 года обстрелял пляж на Донбассе, где просто загорали люди, маленькие дети.

«Миллионы свидетельств смертей»

Понимаете, весь ужас ситуации заключается в том, что имеются сотни тысяч и даже миллионы свидетельств преступлений, смертей на Донбассе!

Все это видели, все это слышали, у многих, если не у всех, погибли родственники, знакомые, родные, они слышали канонаду, а выстрелы происходили рядом с их домом. То есть это абсолютная реальность для всех жителей Донбасса...

Так вот когда эти люди получат право голоса на Украине, когда они начнут появляться в украинском телеэфире и рассказывать обо всём этом, то ситуация изменится самым кардинальным образом.

Ну а в России вся эта информация озвучена уже давным-давно, поэтому у нас в стране совершенно иное отношение к происходящим событиям...

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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