Российский бизнес отмечает снижение уровня коррупции в стране, следует из данных опроса «Бизнес-барометр коррупции», который подготовила Торгово-промышленная палата России.

Вопрос: «Коррупция снижается - страна приподнимается?»

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Россия выживет в любом случае»

- Пока существует государство - коррупция будет неистребима. Другое дело, что она должна быть загнана, что называется, в подполье, и любая попытка ее роста должна жестко пресекаться.

Но пока есть чиновники - значит, есть воровство и взятки, и поэтому коррупция будет сохраняться, и вообще, нет страны, в которой ее не существует.

Но главное заключается в том, что есть абсолютно коррумпированные страны, где взятка и чиновник определяют буквально всё и вся, а есть государства, где это явление максимально ограничено и любой чиновник подумает сто раз, прежде чем пытаться брать мзду.

А Россия выживет в любом случае, тем более что наш бизнес, как вы говорите, отметил снижение уровня коррупции в стране...

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Не стоит питать иллюзий»

- Хотя абсолютно ни в одной стране мира нет нулевой коррупции, но весь вопрос заключается в ее пропорциях. Ведь вирусы присутствуют в каждом организме и создают определенную микрофлору, которая в какой-то степени нужна для иммунитета...

Так что не стоит питать никаких иллюзий относительно того, что можно абсолютно победить это явление.

Но Россия не только выживет, если минимизирует уровень коррупции, но и будет процветать просто бешеными темпами!

Александр Гуров, генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, заслуженный юрист РФ:

«Должна быть неотвратимость наказания!»

- Если говорить о коррупции как о явлении и следовать, например, распрекрасным американским законам, которые, впрочем, доведены до абсурда, то тогда действительно надо сажать всех чиновников!

Но ведь люди просто могут брать друг у друга взаймы. А по «идеальным» американским законам, если вышестоящий чиновник берет взаймы у нижестоящего или платит за него в ресторане, это тоже коррупция. По-моему, это просто какая-то дикость и абсурд!

И все же коррупция и стабильность лучше, чем коррупция и нестабильность. До Путина Россию уже делили на шесть-семь республик, а сейчас наша страна – монолит! Сейчас губернаторы хоть причесанными ходить стали...

Конечно, необходим общественный контроль, особенно для «высоких» коррупционеров. Гласность – самое мощное оружие в этой борьбе, потому что на чиновника значительно страшнее, чем посадка, действует упоминание его имени в СМИ.

Подумаешь, год-два-три дело длится, а потом его прекратили, а вот СМИ – это важно. И, конечно, должна быть неотвратимость наказания!