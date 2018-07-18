Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

О том, что пенсия не напасть, но как бы без нее совсем не пропасть, размышляет генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, заслуженный юрист РФ Александр ГУРОВ:

«Сейчас люди просто мрут»

- Конечно, пенсионная реформа нужна, и ее надо проводить - но не в таком же виде! Надо все делать в комплексе, скажем, принять закон о мерах по улучшению здравоохранения и действительно улучшать его.

А что у нас сейчас? Сейчас люди просто мрут, идет сокращение численности населения. Все здравоохранение в стране практически платное, а в сельской местности вообще ничего нет и не будет. Так что пусть в правительстве не поют нам эти песни, как люди якобы мечтают об увеличении пенсионного возраста!

Более того, при подготовке реформы не был учтен, например, возраст якутов, жителей Горного Алтая, Севера, Дальнего Востока и представителей других малых народов, которые вообще не доживают до 60 лет...

«Как они будут дотягивать остаток дней?»

Практически любой человек скажет, что сегодня в 45-50 лет уже не берут на работу. А уж если человеку под шестьдесят или 63-64 года... Поэтому люди просто боятся.

Что с ними будет, если и сейчас нет работы? Как они будут дотягивать остаток дней, если в таком возрасте не берут на работу?

Наши реформаторы говорят, дескать, мы их переучим. Кого ты переучишь в 64 года? Какую профессию он освоит? Его же никто и никуда не возьмет! Опять одни слова, слова, слова...

Надо разрабатывать комплексную программу, чтобы можно было принять ее вместе с этим же пакетом. Ну и надо создавать рабочие места. Напомню, что нам в скором времени обещали аж 20 миллионов рабочих мест...

«И старухи в магазинах про футбол верещали!»

Сейчас футболом хотели заглушить народное возмущение пенсионной реформой - не заглушили... Этим чемпионатом довели страну просто до социального психоза, когда уже и старухи в магазинах про футбол верещали!

А ведь народ недоволен предлагаемой реформой, и по стране уже идут организованные и неорганизованные митинги. Тот же председатель СПЧ Федотов, он же очень хитрый, уже заговорил о мерах ответственности за дискриминацию по возрастному признаку...

Поэтому нашим реформаторам надо не говорить, «мы уверены», «нам представляется», «мы убеждены», а просто думать о людях, чтобы они могли, не потеряв в заработке, перейти на другую работу, получить хорошее лечение и т.п.

«Толпами на заработки едут в Москву»

И еще. Мало того, что сейчас в регионах нет работы, так у нас вообще никто не занимается внутренней миграцией. Еще когда я работал в Думе, ее передали в Федеральную миграционную службу...

Вдумайся, одну из самых главных политических задач страны вдруг передали туда! Ну и что мог сделать один Ромодановский? Он ничего и не сделал. Константин Олегович просто не мог ничего сделать.

И вот сейчас мы наблюдаем, как из регионов толпами в Москву и Подмосковье, в другие города на полмесяца-месяц едут на заработки, конечно, в основном мужики.

Потом кто-то возвращается, а кто-то нет, потому что на новых местах имеют нелегальных жен, с легальными же разводятся, и семьи распадаются. Вот проблема - так проблема!

Так что прежде, чем проводить эту реформу, вы хоть тут порядок наведите! И тогда у вас и налоги будут, и повышение производительности труда, и даже повышение, как они выражаются, возраста доживания.

«Получаем пособие по безработице и пропиваем его»

А вот то, что сейчас хотят сделать такую притравку и увеличить пособие по безработице, так это, по-моему, просто приведет к социальному паразитизму, только и всего.

А ведь мы это уже проходили. Когда я приезжал в регионы, то сам общался с деревенскими алкоголиками. Они мне говорили, мол, сейчас мы подготовили документы, получаем пособие по безработице и пропиваем его.

Суммы там, конечно, небольшие, но пойло дешевое, так что на несколько раз выпить, думаю, хватит.

«Вот и рейтинг «Единой России» падает...»

Конечно, власти интересно, как поведет себя народ после вброса информации о пенсионной реформе. Ну народ себя и «повёл», причем непредсказуемо для них. Вот и рейтинг «Единой России» падает...

Сейчас даже все эти мелкие, разрозненные партейки, пользуясь случаем, и в Интернете, и на улицах, ну везде, где смогут, начнут раскручивать эту проблему - и рейтинги «партии власти» будут падать еще больше.

А ведь впереди выборы в 35 регионах! Власть если не совсем ушла, то все равно постепенно уходит у них из-под ног. Ну а колебания у избирателя начинаются из-за того, что власть многое делает через одно место...

«Если хотите будоражить народ...»

Неужели там нет умных людей? Я скажу прямо: там нет хороших психологов! Нет, если хотите будоражить народ, то тогда вы все правильно делаете...

Тогда устраивайте всякую фигню, увеличивайте пенсионный возраст, а еще объявляйте, что завтра атомная война, и пусть люди бегут покупать соль и спички...