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«Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении...»
16 июля 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
57% россиян не находят оправдания расстрелу царской семьи и считают его «чудовищным преступлением», сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Напомним, что 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг.
Вопрос: «Царя убили уголовники или политики?»
Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (2009-2012 гг.), депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук:
«Исполнители убийства получили конкретные инструкции»
- Исполнители убийства получили вполне конкретные инструкции, и оно, конечно же, было совершено по политическим соображениям. Юровский был политик и антипод всему тому, что представляло собой православное самодержавие и воплощение религиозной, христианской и государственной идеи.
Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении, он зачитал ее, и все молча продолжили заседать дальше.
Так что, конечно, царя убили политики и государственные преступники.
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук, профессор, академик, членкор, действительный член РАН:
«Об этом злодеянии знали политики»
- Понятно, что об этом злодеянии знали политики. Непосредственные исполнители убийства царя, конечно, ближе к уголовному элементу.
Однако версию о том, что это было обыкновенное уголовное убийство, естественно, никто всерьез рассматривать не будет. Оно, безусловно, было политическим.
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«Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении...»
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