57% россиян не находят оправдания расстрелу царской семьи и считают его «чудовищным преступлением», сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Напомним, что 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг.

Вопрос: «Царя убили уголовники или политики?»

Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (2009-2012 гг.), депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук:

«Исполнители убийства получили конкретные инструкции»

- Исполнители убийства получили вполне конкретные инструкции, и оно, конечно же, было совершено по политическим соображениям. Юровский был политик и антипод всему тому, что представляло собой православное самодержавие и воплощение религиозной, христианской и государственной идеи.

Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении, он зачитал ее, и все молча продолжили заседать дальше.

Так что, конечно, царя убили политики и государственные преступники.

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук, профессор, академик, членкор, действительный член РАН:

«Об этом злодеянии знали политики»

- Понятно, что об этом злодеянии знали политики. Непосредственные исполнители убийства царя, конечно, ближе к уголовному элементу.

Однако версию о том, что это было обыкновенное уголовное убийство, естественно, никто всерьез рассматривать не будет. Оно, безусловно, было политическим.