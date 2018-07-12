Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость...

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала вещателей меньше показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей, сообщает Associated Press.

Глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки назвал позицию федерации «нормальной эволюцией» и отметил улучшения в политике трансляций российских вещателей.

О тех, кто видит мир в голубом цвете, размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ:

«В ФИФА поселилась политика»

- Я думаю, что мы, не прислушиваясь к этой рекомендации, в очередной раз можем констатировать, что в ФИФА очень серьезно поселилась политика. Что это, если не элемент политики?!

Это пожелание ФИФА, которое, видимо, появилось вследствие давления либерального лобби, которое существует в том числе и в этой организации...

Соответственно ориентированные товарищи из ФИФА, конечно, понимают, что они уроды, а когда по телевизору показывают красивую девчонку, они еще больше убеждаются в этом.

А вот если показывать непонятно каких «коров» и тем более извращенцев, то они будут чувствовать себя в своей среде.

«Не «голубых» же показывать!»

Ведь это же так естественно, что во время трансляции футбольного матча, кроме футболистов, показывают еще и зрителей, болельщиков, болельщиц... Ну не «голубых» же показывать!

По-моему, гораздо интереснее, когда показывают привлекательных болельщиц, нежели каких-нибудь «гендерно нейтральных трансвеганов»! Эдак они скоро и черлидерство запретят!

«Сообщество извращенцев с гневом относится к симпатичным людям»

Не является ли эта рекомендация ФИФА дискриминацией людей по внешним признакам? Знаете, сообщество извращенцев с гневом относится к симпатичным людям, привлекательным женщинам...

Моральные уроды не хотят чувствовать свою ущербность, причем не в силу того, что они некрасивы от природы, а из-за того, что они себя таковыми делают. К сожалению, это и диктует заявления подобного рода.

Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость...