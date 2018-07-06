«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

Депутаты Госдумы не допустят понижения пенсий и ухудшения жизни пенсионеров, нужно будет искать решения в диалоге, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

О том, что жить стало лучше, жить стало веселей, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ:

«Голосовали не за нечто подобное»

- Путин рано или поздно, конечно, должен выступить по поводу пенсионной реформы, потому что люди как минимум голосовали не за нечто подобное.

С другой стороны, я не думаю, что вот, дескать, президент выступит и сразу все отменит. Конечно, нет, но, что касается корректировки этой реформы, то, по-моему, это достаточно вероятный сценарий...

Вот сейчас продолжаются все эти обсуждения, ну а потом Путин, естественно, все равно выскажет свое отношение. Вполне возможно, что после его выступления, после его мнения в реформу будут внесены какие-то изменения, корректировка.

«Все уже забудут про этот чемпионат»

Да, вроде бы не случайно так совпало, что новость о пенсионной реформе была вброшена именно во время начала чемпионата мира по футболу, ведь это достаточно удобный отвлекающий информационный фон...

С другой стороны, раз окончательное обсуждение пенсионной реформы отложили на осень, то понятно, что к тому времени все уже забудут про этот чемпионат.

Так что здесь тоже нельзя прямо-таки однозначно сказать, что объявление о реформе хотели сделать именно под футбольный чемпионат...

«Что касается мирового опыта, всё это правда»

Да, я согласен с тем, что у нас сейчас появилось очень много сообщений о высоких показателях уровня жизни. Вот и Скворцова как-то сказала, что повышение пенсионного возраста - это залог молодости...

Что ж, всё это понятно, и тут нельзя сказать, что их аргументация совершенно бессмысленна. Нет, всё это имеет место быть, и действительно, что касается мирового опыта, всё это правда - и то, что повысилась продолжительность жизни, и про соотношение между молодыми и старыми...

Но возникает несколько совершенно очевидных и простых вопросов, на которые никто не дает ответа, а первый и главный из них - где эти люди будут работать?

Если эти люди автоматически попадают в разряд безработных, то я вообще не понимаю смысла разговоров об «экономии бюджета» и тому подобном, потому что они будут иметь право, например, на получение пособия по безработице...

Не секрет, что уже после 40-45 лет люди не могут найти работу, ну а как они найдут ее в 60 - это тем более абсолютно непонятно.

«Мы решили, а вы крутитесь!»

То есть раздражает не то, дескать, нужна или не нужна пенсионная реформа. Может, она и правда нужна.

По-моему, главный вопрос заключается в том, что к этой ситуации подходят в гайдаровском стиле, ну типа того: мы вот тут решили, а вы крутитесь как хотите...

Ведь это в чистом виде возврат к гайдаровским методам социал-дарвинизма: кто выживет, тот молодец, а кто не выживет... ну и хрен с ними, наплевать на них!

«Потрясите олигархов!»

Что касается всех этих ценных объяснений про то, что пенсионеров становится больше, а молодежи меньше, и поэтому увеличивается нагрузка на бюджет...

Ну так потрясите олигархов, выверните их карманы, верните из оффшоров в страну их деньги и заберите из американских ценных бумаг сто миллиардов долларов - глядишь, деньги и появятся!

Но все эти люди, которые мнят себя гениальными экономистами, по сути, не могут придумать ничего, кроме как «спрятать в кубышку», «вывернуть чужие карманы» и т.п.

«За что получали звания докторов экономических наук?»

Интересно, в чем же заключается их гениальность как экономистов? За что они получали звания кандидатов и докторов экономических наук?

А ведь они преподают на разных кафедрах во всевозможных университетах, академиях и т.п.!

Но ведь для того, чтобы выдвигать подобные «гениальные» предложения, вообще не надо быть никаким ученым, ни экономистом, ни политиком!

Неужели только будучи кандидатом или доктором экономических наук можно придумать гениальное решение о том, чтобы вывернуть карманы у малоимущих людей?! По-моему это говорит только об их профнепригодности

«Жаль, что власть не понимает последствий!»

Неужели невозможно придумать что-то поинтересней, чтобы хоть как-то оправдать название себя членами «элиты общества», всяких-разных кандидатов, докторов, профессоров от экономики?

Фактически мы выполняем рекомендации МВФ. Интересно, почему мы продолжаем их слушать? Разве эта организация помогла кому-то выйти из кризиса? МВФ занимается только одним - дает деньги под проценты странам, у которых не хватает ума справляться со своей судьбой, и тупо зарабатывает на этом!

Очень жаль, что нынешняя власть не понимает последствий повышения пенсионного возраста. Думаю, что это ей еще аукнется! Вот говорят, что сейчас повысился так называемый возраст доживания и после 70 лет все будут крепкими и здоровыми.

Это, знаете ли, статистика, а статистика - вещь лукавая. Да и возраст доживания будет снижаться потому, что люди, которых лишили пенсии, либо не смогут найти работу, либо им придется работать через силу.

«Либералы относятся к простым людям, как к неживой материи»

Да и что это за словосочетание такое - возраст доживания?! Я всегда говорил, что либералы относятся к простым людям, как к неживой материи.

Это у них, у либералов, «возраст доживания»! Неужели они наметили себе несколько жизней и собираются протянуть на этом свете дольше всех? Ну недавно даже Збигнев Бжезинский, что называется, протянул ноги...

Думаю, что у самих инициаторов этой реформы скоро начнется возраст доживания, если они перестанут замечать те проблемы, с которыми сталкиваются люди!

Все мы смертны, и даже такой столп либеральной экономики, как, например, господин Кудрин, открою вам секрет, рано или поздно тоже умрет, как и все мы...