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«В СССР - граждане, в США - рабы?»

3 июля 2018, 10:01 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«В СССР - граждане, в США - рабы?»
Life.ru

Как известно, Людмила Улицкая благодушно ответила на вопросы нарциссирующего интервьюера из Киева, который обслуживает нынешний украинский режим.

В частности, Улицкая отметила, что «демократические законы - более жесткие и организованные, чем в наших странах. Вопрос зрелости общества - когда люди делаются гражданами, и это рабское сознание заменяется на сознание гражданина».

О том, кто находится в сознании, а кто нет, размышляет ветеран боевых действий, бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), подполковник полиции в отставке Виталий КИЙКО:

 

«Может, вспомнить и фашистскую Германию?»

- Если Улицкая пытается утверждать, что демократические законы жестче наших, то пусть сравнит их, например, с законами 30-х годов в нашей стране, которые тоже были «жестче».

Если исходить из ее слов, получается, что в 30-е гг. в Советском Союзе были именно граждане, а в США во время Великой депрессии - не граждане, а лакеи и прочие рабы международного империализма...  

Чем жестче закон, тем больше демократии? Ну тогда диктатура Пиночета в Чили - это великолепнейшая демократия, режим Стресснера в Парагвае - тоже великолепная. Может быть, вспомнить и фашистскую Германию с ее законами демократического государства?..

«А если бы ОМОН схватил за волосы какую-то сумасшедшую?»  

Совсем недавно мы наблюдали, как в Испании, ну прямо-таки в самом демократическом королевстве, в Каталонии, полиция била женщин ногами по голове, таскала их за волосы.

Все это прекрасно видели, и что-то ни ЕСПЧ, ни другие борцы за права человека, ну никто не поднимал никакого крика. Значит, действительно  это у них демократия?

А прикиньте, что было бы, если бы наш ОМОН даже не бил ногами по голове, а просто схватил за волосы какую-то сумасшедшую? А разве кто-то возмутился, когда нашего сотрудника ударили по голове куском асфальта?  

«Когда в России полиция применяла оружие к тем, кто просто оказывает сопротивление?»

Подскажу таким, как Улицкая, что в прошлом году в «исключительно демократической», великой и независимой стране - США полиция «завалила» около тысячи граждан, причем половина из них были безоружными.

А ну-ка приведите мне пример, когда в России не только была перестрелка с вооруженными людьми, а сотрудники полиции применили бы оружие к тем, кто просто оказывает сопротивление, ну машет руками, ногами, размахивает битой и т.п.! Ничего этого нет. Вот и всё. Ну и где ваша хваленая западная демократия? Ее тоже нет.  

«Чья бы корова мычала!»

А если она еще говорит, что нам нужно 150 лет, чтобы стать европейцами, то я хотел бы напомнить особо умным и европейски продвинутым людям...

Когда нашей государственности было более тысячи лет, где была, скажем, пресловутая Германия со своими тремястами княжеств размером с район «Войковский», «Головинский» или «Пресненский»?

А что из себя представляла Франция, или где была Италия после развала Римской империи?

Есть такое крылатое выражение - чья бы корова мычала, а вот их, европейская, лучше б молчала и ела свои генномодифицированные продукты!

«Я ничего не имею против арабов, негров...»

Вот у Улицкой спрашивают, мол, какие гены мешают россиянам, да и украинцам быть настоящими европейцами?  

Ну, дружище, мы с тобой все больше и больше видим этих европейцев! Мы видим, какие «европейцы» прибывают туда на надувных лодках.  Пусть она и любит таких европейцев, я ничего не имею против арабов, негров и прочих товарищей! Правда, сам я не такой европеец...

«Владимир Владимирович, займитесь Гондурасом!»

А если Улицкая согласна с тем, что Россия уже превратилась в мировую провинцию, то давайте вспомним слова Обамы: «Россия - это региональная держава с вдребезги разбитой экономикой!» По сути, «писательница» повторила его слова...

А теперь объясните мне, как эта разбитая экономика, эта региональная держава, по утверждением почти всех западных СМИ, поставила США в позу пьющего оленя, выбрала там своего президента, а еще устроила брексит и Каталонию?

Мне так и хочется сказать - Владимир Владимирович, займитесь Гондурасом, там сейчас выращивают очень хорошие дыни! Может, после того, как президентом там станет какой-нибудь Петя Иванов, у нас будет больше гондурасских дынь?

«Товарищ Верховный главнокомандующий, дайте команду!»

Что тут еще можно сказать? Люди, подобные Улицкой вот так благодушно и спокойно унижают собственную страну и зарабатывают свои 30 сребреников.  

Поэтому меня очень удивляет позиция нашего руководства. Они оскорбляют нашу страну, плюют в душу народа, а государство издает их книги, ставит фильмы, не возражает, чтобы предатели и русофобы снимались в них!..

Я что-то не вижу, чтобы на Западе были подобные варианты. Так и хочется сказать, господин президент, товарищ Верховный главнокомандующий, дайте команду, чтобы те, кто льет помои в наши щи, занимались этим за священными границами России!

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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