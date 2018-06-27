«Политиком можно стать быстро, а вот государственным человеком - очень трудно!»

27 июня в нашей стране отмечается День молодежи России. Кстати, на государственные должности сейчас назначается очень много молодых людей, идет кампания по омоложению кадров.

О молодежной политике размышляет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана ГОРЯЧЕВА:

«Я так и не услышала от нее в Госдуме ни одного слова...»

- Прежде чем идти куда-то во власть, где ежедневно нужно принимать решения, надо хотя бы немного поработать в той области, том органе, в который ты избрался, то есть показать, на что же ты способен.

Помню, в Госдуму была избрана блестящая российская спортсменка, которая со временем стала членом ПАСЕ, и мы с ней часто встречались в Страсбурге, когда выезжали туда на заседания. Но я так и не услышала от нее в Госдуме ни одного слова ни на одном пленарном заседании...

По-моему, самая главная задача для политика - это семь раз отмерить и один отрезать, но молодежь, как радикально мыслящие люди, наоборот, готовы семь раз резать, а потом мерить. А ведь себестоимость ошибок будет очень велика...

Да, политиком можно стать быстро, а вот государственным человеком, который может управлять и работать на положительные результаты, стать очень трудно. Кадры надо растить.