«И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет...»

Василий Уткин сообщил, что ему «противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять», - так он отреагировал на поражение сборной России от команды Уругвая.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, об отстранении Уткина от эфира на «Первом» могло попросить руководство холдинга «Газпром-медиа». Сам Уткин говорил, что давления на него не оказывали.

Также напомним, что игроков сборной Исландии Уткин назвал троечниками и потомками боязливых викингов-лузеров...

О деятельности бывшего телекомментатора размышляет вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ:

«Уткин всплывает то там, то тут»

- Не надо бы соревноваться в сквернословии и каких-то огульных обвинениях. Ладно, когда это делают некие «прохожие», которые почему-то заполонили телевизор, но вот когда журналисты, - это уж совсем негодная вещь!

Конечно, они имеют право высказаться, и преимущество у тех, у кого микрофон. Правда, иногда это выглядит не только комично, но и просто противно!

Если бы журналистское сообщество было более взыскательно, то давно бы разобрали вопросы, касающиеся не только последних высказываний Уткина, но и многих других, сделанных в разное время.

А то он наговорит разных гадостей, хамства и издевательств, - и всё это ему сходит с рук! Уткин всплывает то там, то тут, причем только потому, что он якобы квалифицированный комментатор.

А кто сказал, что он квалифицированный комментатор? Ведь всё абсолютно субъективно...

«Следствие вседозволенности»

То, что он себе позволяет, является следствием не только, скажем так, характера или личных качеств Уткина, но и вседозволенности, которая царит в журналистских кругах и некоторой части общества.

А то что он якобы был моден, принадлежал к либералам... Знаете, это всё не о том... «либералы», «коммунисты», еще кто-то...

У человека либо есть культура, либо ее нет! Если он чего-то достиг и становится лидером общественного мнения (а все журналисты так или иначе лидеры общественного мнения), то должен сознавать свою ответственность, а не делать подобное лидерство своим конкурентным преимуществом, угождая одной части общества и проявляя хамство к другой.

Иные его высказывания - это просто отсутствие принятых норм морали, культуры, политкорректности!

«Если следовать духу и букве закона...»

Если следовать духу и букве закона, то здесь требуется юридическое преследование!

Оговорюсь сразу, я не за то, чтобы Уткина сейчас привлекли к административной и тем более уголовной ответственности, но юридическое преследование здесь могло бы иметь место.

То, против чего борется общество, мир, то, против чего все мы выступаем, - всё это есть в высказываниях Уткина.

«Позор и для чемпионата мира, и для СМИ!»

Что меня резануло? Знаете, здесь не может резануть отдельное слово или отдельные фразы, потому что все они были обращены к достойным людям, более того - игрокам сборной, представляющим удивительную, маленькую великую страну, 96 процентов которой в тот день сидело у телевизоров!

По-моему, это должно быть внесено в книгу рекордов Гиннеса! И даже неважно, сколько жителей в стране, - 300 тысяч, как в Исландии, или, скажем, полтора миллиарда, как в Китае или Индии! По сути, вся нация сидела у телевизора, и любой успех их команды - это личный успех каждого жителя этой страны!

И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет, и говорит то, что является просто позором и для чемпионата мира, и для СМИ!

Он вещает такое, что является неприемлемым для всех нас, однако журналисты, радио, ТВ в основном отмалчиваются. Более того, какой-то менеджер с ТВ так благодарил Уткина за то, что он «так много сделал», за «его мужественную работу», что я чуть не расплакался!

«Ну и где же ваш Союз журналистов?!»

Да, у нас так часто бывает. Он обхамил не только Исландию, но и всех нас, соотечественников, но он «такой славный», что его нужно только благодарить. Такая вот наша беспринципность...

Нет, никто не требует казни, хотя я не уверен, что конкретные люди, представители юрисдикции страны, которых он, скажем так, обидел, не начнут общественное или юридическое преследование...

Думаю, ко всему этому еще вернутся определенные гуманитарные организации. Ну и где же ваш Союз журналистов?! К сожалению, это говорит о целых слоях нашего общества...