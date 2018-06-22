«Юмашев посоветует Путину, как извести весь русский народ!»

Президент РФ Владимир Путин переназначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Напомним, что в 1996 году Юмашев стал советником первого президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ, а в 1997-1998 гг. возглавлял администрацию президента РФ.

Вопрос: «Что может насоветовать Путину муж Тани Дьяченко (Ельциной)?»

Александр Проханов, писатель:

«Он расскажет Путину, как возвратить Крым Украине»

- Юмашев может посоветовать Путину, как разорить Россию. Он подробно может рассказать, как отсоединить от России Калининград.

Муж дочери Ельцина может рассказать Путину, как возвратить Крым Украине. Также он потихоньку может посоветовать, как отдать японцам Курильские острова.

«Таня Дьяченко будет скучать без Юмашева»

А еще он может посоветовать президенту уничтожить всё ракетно-ядерное оружие России. Потом он присоветует Путину, как до последнего человека извести весь русский народ, чтобы на Земле остался только один Юмашев!

И именно с этого момента Путин поймет, что все советы выполнены, и снова отправит Юмашева к Тане Дьяченко, которая будет очень его ждать и скучать без него.

Я могу связать такое назначение только с тем, что Владимир Владимирович так устал от всего, что у него на время исчезли ориентиры. В этом состоянии он и назначил Юмашева...