Те бразильцы не борзели...

По сообщениям СМИ, работодатели бразильских болельщиков, издевавшихся в Москве над россиянкой на португальском языке в дни проведения чемпионата мира по футболу, пообещали устроить проблемы «шутникам» после возвращения на родину...

Дело в том, что болельщики из Бразилии сняли видео на Никольской улице Москвы, на котором они поют непристойную песню про женский половой орган на португальском языке, а стоявшая с ними россиянка, не понимая смысла слов, подпевает гостям столицы.

Что ж, москвичи уже давно привыкли к тому, что в столицу приезжает много, скажем так, самых разных людей как из дальнего и ближнего зарубежья, так и своих, из глубинки...

И тем не менее, сегодня и Москва, и вся наша страна гостеприимно распахнула двери перед толпами болельщиков, приехавших на данный футбольный праздник.

Президент Владимир Путин перед чемпионатом мира говорил, что он надеется на то, что у представителей огромной футбольной семьи, которых принимает наша страна, останутся незабываемые впечатления от знакомства с нашим «радушным, очень искренним и дружелюбным народом».

Вот и та девушка, над которой так неуклюже пошутили представители страны, где «так много диких обезьян», тоже очень искренно и дружелюбно радовалась вместе с очередными гостями столицы.

Ну а гости... ну что, «гости», пусть теперь сами думают... хотя вряд ли через 2-3 недели в Бразилии кто-то вспомнит эту выходку.

Кстати, в 1994 году мне пришлось смотреть матч США - Бразилия по монитору возле «Стэнфорд-стадиона» под Сан-Франциско вместе с бразильскими болельщиками (в тот день я не попал на стадион из-за организационных моментов).

Помню, сборная США, горя энтузиазмом как хозяева чемпионата мира, тогда очень сильно упиралась и бразильцам удалось лишь на 72-й минуте забить единственный гол...

Честно говоря, я тогда подумал, что Земля сошла с орбиты! Бразильские болельщики кричали, смеялись, плакали, прыгали, бегали, танцевали, обнимались, падали на землю, а я с ног до головы был облит водой (что было очень кстати, потому что стояла несносная калифорнийская жара).

И лишь одна очень приятная взрослая бразильянка спокойно стояла и приветливо смотрела на меня. Мне тогда показалось, что в ее взгляде было что-то виноватое, дескать, ну вот мы какие, что поделаешь...

Так что - нет, те бразильцы, приехавшие в Москву, не борзели! Они просто перевеселились, - праздник же...

Александр САРГИН

