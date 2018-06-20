«У Салаха в сборной не было той поддержки, которая есть в «Ливерпуле»

Российские СМИ в режиме перманентного шоу продолжают петь хвалебные оды игре нашей футбольной сборной с, мягко говоря, средними командами. Правда, и за середнячков, бывает, выступают звезды мирового уровня, типа великого Мохамеда Салаха...

О Салахе и сборной России - бывший вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ:

«То же самое можно сказать о Месси, Суаресе и других звездах...»

- Хотя Салах и вышел на игру с нашей командой, все равно сборная Египта была ослаблена. Ну не может спортсмен, человек ни психологически, ни физически достичь той формы, которая нужна для такого ответственного (а для Египта, по сути, и решающего) матча!

«Небоскреб имени господина Мутко стоит на глиняных ногах»



Но самое главное даже не это, а отсутствие той поддержки, которая у Салаха есть в «Ливерпуле».

Во многих эпизодах партнеры по сборной просто не понимали Салаха, скажем, тогда, когда он делал какие-то перемещения или предвосхищал правильные ходы...

Но никакой вины тренера египтян Купера тут нет, потому что он работает с командой только во время предсезонного сбора, а в клубах футболистов в течение долгого времени наигрывают буквально каждый день.

Кстати, то же самое можно сказать о Месси, Суаресе и других звездах...