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«Сборная России вполне может преодолеть первую стадию плей-офф!»
20 июня 2018, 01:20 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Египта и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Судя по всему, дальше мы выходим либо на Португалию, либо на Испанию...
Размышляет бывший вице-президент Российского футбольного союза Валерий ДРАГАНОВ:
«Сборная России показала всё, что присуще зрелой команде»
- С первой и до последней минуты игры сборная России показала всё, что присуще зрелой команде, участвующей в чемпионате мира, а именно: движение, прессинг, пасы, взаимодействие по линиям и т.п.
По-моему, полностью оправдало себя тренерское решение построить игру со ставкой на Дзюбу впереди. И в этом, и в прошлом матче мы видели его запредельную мотивацию. Он отработал свое сполна!
«Меня не впечатлила игра с Саудовской Аравией»
Меня не впечатлила прошлая игра с Саудовской Аравией, хотя наша сборная и забила пять голов. Ведь мы играли на небольших скоростях, было много тактических и особенно - технических ошибок.
А вот в игре со сборной Египта наша команда достигла серьезного прогресса. Чувствуется тренерская рука, виден приобретенный опыт. Накануне игры с Саудовской Аравией я говорил, что счет будет 3:0 в нашу пользу, а перед матчем с Египтом - 2:0...
«Не удивлюсь, если мы выиграем и у Уругвая»
Так что теперь можно спокойно играть с Уругваем, потому что с каждой игрой, которую сборная Россия проводит на чемпионате мира, более того, буквально с каждой минутой приходит бесценный опыт.
Мы видим, что в команде стабилизировался состав, появилась основа, а замены идут на созидание и усиление игры. Я не удивлюсь, если мы выиграем и у Уругвая.
«У нас нет ни футболистов, играющих в топ-лигах, ни звезд»
Что касается того, что наша сборная попадёт на игру с грандами мирового футбола, то, смотрите, сегодня эти гранды... кто - еле-еле, кто - на последней минуте, а кто и вообще оказался в драматических условиях...
Как я понимаю, впереди у нас либо Португалия, либо Испания. Ну что ж, это будет один из топовых матчей чемпионата, и мы вполне можем преодолеть первую стадию плей-офф.
Ну а дальше решающими компонентами станут класс, мастерство и опыт, а у нас нет ни футболистов, играющих в топ-лигах, ни так называемых звезд.
Но это может вызывать и огромное уважение, потому что в той же сборной Исландии тоже нет звезд, а все видят, что они творят!..
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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