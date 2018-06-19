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«Презумпция вины государства у них распространяется только на Россию»
19 июня 2018, 22:06 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
По сообщениям СМИ, администрация американского президента Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Как отмечается, США неоднократно подвергали критике СПЧ ООН. Вопрос: «А нам-то зачем эти «права человека» и тот же ЕСПЧ?»
Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз», депутат Госдумы I созыва, зампред Госдумы II, IV созывов, ректор Российского государственного торгово-экономического университета (2002-2012 гг.), доктор юридических наук, профессор:
«Раз напросились в Европу...»
- Страсбургский суд безусловно ангажирован против России. К тому же, не стоит забывать, что волокита, которая так свойственна ЕСПЧ, – это одно из посягательств на те же самые права человека.
Но если торжество «прав человека» наступит только после многолетних мучений и кончины самого человека, то в чем же, собственно, заключается защита этих самых прав?
С другой стороны, если быстрота решения будет напоминать скороспелую выпечку пирогов, то такие решения, конечно, тоже будут противоречить правам.
Я уверен, что априори большинство судей исходит из виновности государства. К сожалению, часто так оно и есть на самом деле, но презумпция вины государства у них распространяется только на Россию.
А нам-то что делать? Только утираться. Раз напросились в Европу, так и давайте получать сполна все, что нам там пропишут!
Я за то, чтобы мы перестали абсолютизировать чужое правосудие и продолжали дальнейшее очищение собственного от наносного, вредного и коррумпированного.
Магомед Толбоев, почетный президент ОАО «Авиасалон», депутат Госдумы I созыва, доктор исторических наук, генерал-майор авиации, Герой России:
«Народ перестает этому верить»
- Пока есть государство, то наши права будут записаны в Конституции. А само понятие «права человека» в одном государстве может быть политическим и восприниматься как надуманная показуха, в другом – это уже настоящие «болельщики» за других людей.
Например, у нас до сих пор есть очень много организаций, ратующих за «права человека». Сначала в народе могут сказать - да, какую же хорошую организацию вы создали, но потом проходит время, и люди видят, что толку от них - ну просто никакого!
То есть народ уже перестает этому верить и воспринимает как очередную кампанию. И я тоже считаю, что хотя эти общественные организации и числятся на бумаге, но на самом деле их просто нет.
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«Презумпция вины государства у них распространяется только на Россию»
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