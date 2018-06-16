В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении испортить «футбольный праздник» всем болельщикам, которые едут на чемпионат мира в Россию.

О вопросах безопасности на чемпионате мира размышляет президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей ГОНЧАРОВ:

«Проведем и чемпионат мира!»

- Да, ваши коллеги сейчас часто задают мне вопросы о том, что террористы, «игиловцы» и им подобные будут стараться испортить праздник чемпионата мира по футболу, проходящий в России, что та же Украина грозит начать боевые действия на Донбассе - и не только.

Что ж, мы уже провели и Олимпиаду в Сочи, и Кубок конфедераций по футболу, ну а теперь, уверен, проведем и этот чемпионат мира.

«Этот человек несёт такое...»

Что касается данного высказывания господина Климкина о том, чтобы испортить футбольный праздник в России, то скажу так: в 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, ну а до Киева дойдем за полтора. Так что пусть он там думает (если, конечно, может)...

Да, я знаю, что Климкин родился в Курской области, а вот теперь этот человек несёт такое...

Я сам родился в Ростовской области, которая, как все мы знаем, находится рядом с Украиной, и тогда, естественно, не было никаких границ.

Но мне и в страшном сне не могло присниться то, что сейчас происходит!

«Мы продолжаем считать их братьями»

Вся эта русофобская пропаганда, которая сейчас идет на Украине, к огромному сожалению, приносит свои эффективные плоды.

Так что я думаю, что для нас потеряно и это, и, может быть, даже следующее поколение многих жителей, которые сейчас проживают на Украине, а ведь мы продолжаем считать их братьями...

Ну а такие, как Климкин, просто идут в фарватере нынешней политики, которую проводит Украина во главе с Порошенко.

По-моему, нынешний глава МИД Украины тов. Климкин просто человек недалекий, и я думаю, что в ближайшее время мы его больше не услышим.

«Силовики не спят ни днем, ни ночью»

Уверен, что сейчас в России нет такой организации, всех правоохранительных структур, силового блока, которые не работали бы на чемпионат мира!

Это лицо нашей страны, и поэтому сейчас есть много желающих сделать нам какую-то бяку. Поэтому все силовики сейчас находятся в режиме зоны ответственности и не спят ни днем, ни ночью. Надеюсь, что все будет хорошо.

А если кто-то задает вопросы, дескать, почему сейчас так мало полиции, то я отвечаю - вы видите только полицию в форме, но есть оперативный состав в гражданской одежде, который всегда находится там, где надо.

Так что причин волноваться нет.