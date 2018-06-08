«Если и рак лечить научимся, будем помирать от естественной старости!»

Президент РФ Владимир Путин на Прямой линии отметил, что по сравнению с другими заболеваниями, от которых зависит продолжительность жизни, в онкологии, «может, поменьше результатов, хотя позитивный тренд есть».

Глава государства также сказал, что Россия пойдет по пути раннего выявления заболевания, чтобы обеспечить нормальное качество жизни онкобольным минимум на 5 лет и более.

Напомним, что чуть ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что у нас люди начали «доживать до рака», а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин, в том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта.

О том, что вполне можно помереть и здоровеньким, размышляет советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей КОЛЕСНИКОВ:

«У онкологии нет единой причины возникновения»

- У онкологии нет и не может быть единой причины возникновения. По крайней мере, до сих пор было около тысячи всяких версий. Онкология - это, во-первых, поломка ДНК, накопление тех мутаций, которые позволяют клетке безудержно размножаться.

И, во-вторых, это снижение контроля за теми клетками, которые являются вредными. Это как если бы в государстве прекратили работу такие контролирующие системы, как, скажем, Роспотребнадзор, МВД и т.п.

К сожалению, с возрастом, постепенно угасает активность наших контролирующих систем, в том числе иммунной, гормональной, эндокринной и других. В результате клетки получают возможность выходить из-под контроля...

Но важны не версии возникновения и даже не тот момент, который «запустил» заболевание или привел к нему, а то, что это процесс, который фактически неизбежен, - это поломка ДНК и появление мутирующих клеток.

Те есть это почти неизбежный процесс. Но пока работают контролирующие системы, то все в порядке.

«Люди погибали в основном от паразитов»

В истории человечества одни причины смертности постепенно сменялись другими. Первый период - это когда люди погибали в основном от паразитов, скажем, это были какие-то глистные инвазии и т.п.

Позже, когда стала возрастать скученность жизни людей, появились передающиеся от человека к человеку или от животных к человеку инфекции, которые научились лечить с помощью различных противопаразитарных веществ и тех же самых антибиотиков.

Потом их место заняли так называемые возвращающиеся инфекции, к которым иммунитет уже был утерян, например, детские инфекции. То есть если не проводить вакцинацию, то инфекция вернется, причем вернется с не очень хорошими результатами, исходами - как при коклюше или кори.

Дальше вирусов стало больше, чем бактерий. Как известно, вирусы мутируют быстрее, ну и наступила вирусная пора. Но с этим тоже как-то удается справляться.

Соответственно, люди перестали умирать в раннем возрасте, например, в детском, значительно лучше стало родовспоможение, уход за новорожденными и т.п., и поэтому резко упала материнская и младенческая и смертность.

Ну а поскольку научились лечить инфекционные заболевания и предотвращать эпидемии, то люди перестали умирать в молодом трудоспособном возрасте по; крайней мере, не умирают в большом количестве.

«Начинается естественное старение»

Дошли до того, что началось естественное старение. А вот оно как раз и приводит к естественному появлению тех болезней, которые характеризуют уже зрелый, пожилой, или, скажем так, послезрелый или немного перезрелый возраст.

Речь идет уже о таких болезнях, как сахарный диабет второго типа, метаболических заболеваниях, которые приводят к атеросклерозу и появлению сердечно-сосудистых осложнений и заболеваний, а это инфаркты, инсульты, тромбозы и т.п., то есть то, что называется сосудистыми катастрофами.

Но вот пережил ты сосудистую катастрофу, живешь дальше - и у тебя возрастает количество вредных поломок ДНК, когда организм постепенно перестает их ликвидировать.

Вот и начинается размножение бессмертных раковых клеток, вот дожили и до этого дела...

«Идет смена патологий»

Так что при увеличении продолжительности жизни идет смена патологий. Что ж, это естественный процесс, и ничего необычного в этом нет.

Правда, мы своим поведением можем подталкивать этот процесс и, по-моему, с удовольствием это делаем. Ну и, конечно, оказывает влияние загрязнение окружающей среды.

«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни»

А если и рак лечить научимся, то будем помирать просто от естественной старости. Как известно, если не куришь и не пьешь, то здоровеньким помрешь! Но рак - это событие вероятностное, и это уже никто не отрицает.

То есть будет увеличиваться ожидаемая продолжительность здоровой жизни, к чему наконец-то стал призывать в своем новом майском указе и наш президент, назвав конкретный возраст такой жизни - до 67 лет...