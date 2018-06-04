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«Зачем вы заставляете меня комментировать высказывания каких-то идиотов?»
4 июня 2018, 15:36 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью сообщил: «Как слышу русскую речь, так задушил бы!» Примечательно, что интервью шло на русском языке...
Позднее Стаховский на своей странице в твиттере заявил, что сказанные им ранее слова о русскоговорящих людях были не более чем шуткой, но «за гранью дозволенного».
Напомним, что Сергей Стаховский неоднократно участвовал в турнирах, проходящих в России, в том числе и в Кубке Кремля в Москве, а также победил в двух турнирах АТР в паре с россиянином Михаилом Южным.
О том, если человек идиот, то это надолго, размышляет писатель Эдуард ЛИМОНОВ:
«Чем больше идиотов - тем легче будет с ними воевать!»
- Зачем вы заставляете меня, умного человека, комментировать высказывания каких-то идиотов?! Что тут говорить - ну идиот же! Вот я только что прочитал, что эстонцы заставят Россию отдать Санкт-Петербург... Ну и как на это можно серьезно реагировать?
И нет ничего страшного в том, что таких идиотов там становится все больше и больше. Чем больше идиотов - тем легче будет с ними воевать! Разве в мире живут только умные люди? Нет, в мире живет очень много дебилов, и этот украинский теннисист тому подтверждение.
И не надо меня донимать вашими «уточняющими» вопросами - я не буду комментировать высказывания каких-то дебилов и идиотов!
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