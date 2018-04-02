«Кому принадлежат активы России - я не знаю...»

Прошел месяц после того, как президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию.

О том, как после этого изменился мир и подпишут ли США акт о полной и безоговорочной капитуляции, размышляет генерал-полковник запаса, член Президиума Российской академии ракетных и артиллерийских наук, начальник вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.) Анатолий СИТНОВ:

«Президент сформулировал задачи на перспективу»

- Президент сформулировал задачи на перспективу, которые должны быть главным аргументом в создании фундаментальной и прикладной науки, которая даст основу развития следующих поколений вооружения, технологического уклада и будет формировать научную мысль на долгие годы вперед.

Но под это дело надо создавать профильные институты — математические, физико-технические, физико-химические, которые, собственно, всё и определяют...

«Надо уходить от зависимости от американского интернета»

Дело в том, что в связи с развалом Академии наук и прикладных академических институтов у нас практически исчез весь научно-технический задел, созданный Советским Союзом.

А ведь следующие - пятое, шестое и седьмое поколения развития общества потребуют научной основы в любом своем развитии, и по-другому тут просто не бывает. Более того, в каждом поколении доля науки будет только увеличиваться.

Образование и наука будут являться основой, обеспечивающей повышенную обработку информации, организацию взаимодействия в профессиональном уровне и на всех направлениях

Но ведь информационное общество, в которое мы идем, это прежде всего элементная база!..

Значит, надо уходить от зависимости от американского интернета, от позиционирования GPS и т.п. - и делать самостоятельную систему!

«Убивая науку, мы убиваем свое будущее!»

В какие сроки это можно сделать? Сроки для этого определяются очень просто: нужна целевая программа.

И этой программой должны руководить генеральные конструкторы, имеющие не только инженерное образование, но и способность мыслить и создавать.

К сожалению, у нас нивелировали генеральных конструкторов и вместо них начали плодить тех, кто сидит у кассовых аппаратов, этих всевозможных менеджеров, а от этого толку нет и не будет. Убивая науку, мы убиваем свое будущее!

«Любимый Сбербанк вводит нас в цифровое рабство»

Ведь сейчас очень многое зависит от стыковочных проектов не только в «чистой» науке, но в тех, которые закладывают суммарное использование многих направлений и являются многовекторными, многофакторными проектами для создания следующего поколения.

А мы идем буквально к цифровому рабству, в которое вводит нас, например, тот же любимый Сбербанк (или кто-то еще...), когда вся собственность и все мозги будут на карточке. По-моему, этого быть просто не должно!

«Опять же если руководить будут инженеры и генеральные конструкторы!»

То есть президент обозначил аспекты, которые должны быть реализованы. Но кто их будет реализовывать в современном научно-техническом сообществе России?

Опять же все вопросы могут быть реализованы, если руководить будут нормальные профессионалы - инженеры и генеральные конструкторы.

«Перейти к смысловому обучению, а не оставлять тестовое!»

Главным приоритетом в политике России должно быть бесплатное образование, начиная с начальной, средней, высшей школы и вплоть до академика. Это дает социальный лифт всем слоям населения.

Необходима отмена ЕГЭ, который является просто каким-то цирковым номером в образовании!

Нужно же наконец перейти к смысловому обучению, а не оставлять тестовое, - и тогда все будет нормально, тогда именно наш народ получит право на развитие.

А продвигать по службе нужно не мажоров на «гелендвагенах», а тех, кто действительно профессионально востребованный специалист!

«... занимаются базарной деятельностью или сидят без работы»

Вот сейчас из вузов, которые выпускают инженеров, востребовано только 10-15 процентов...

Тот, кто осознает себя как профессионал и кто способен создавать, едут за рубеж, а остальные, как говорится, занимаются базарной деятельностью, ну или вообще сидят без работы.

«Является ли наша элита именно «нашей»?..»

Что касается наших прозападных элит, то дело в том, что американская элита живет в Америке, английская - в Англии, французская - во Франции, а наша - и в Америке, и в Англии, и во Франции.

Но является ли наша элита именно «нашей»?

А почему Морозов и Рябушинский строили богадельни, бесплатные школы и т.п., а у нас ни один миллиардер ничего не построил?

Ну разве что Усманов содержит российскую сборную по художественной гимнастике - и спасибо ему за это!..

«Пока у России есть ядерное оружие, «томагавки» не страшны»

Страшнее ли наша собственная «пятая колонна» их «томагавков»?

Понимаешь, вот сейчас в мире стабильность, и пока у России есть ядерное оружие, нам не страшны никакие «томагавки».

Не будет у страны ядерного оружия - нас раздерут, раздербанят и безо всякого растреплют по углам!

Но прежде всего надо спросить - кому принадлежат активы России? Например, я не знаю...

«Но куда же идут эти деньги?»

В Советском Союзе добывали 350 миллионов тонн нефти, и жило 287 миллионов человек. Сейчас добывают 550 миллионов тонн нефти, а народу - 140 миллионов...

Правда, мы тогда содержали полмира, а теперь от нас ушли Азербайджан, Туркмения, Узбекистан и Казахстан с нефтью и газом. Разве это нормально?

Но куда же идут эти деньги? Наверняка они должны идти в государство!

«Предлагаю суровое наказание - смертную казнь»

Возможно ли по такой же схеме, как в Дагестане, и по всей стране провести масштабную чистку от коррупции, кумовства и т.п.? По-моему, все решается очень просто...

Когда министр финансов Витте докладывал Александру Ш о бюджете, царь спросил: «А что, батенька, у нас много воруют?»

Витте ответил - да, царь-батюшка, воруют - аж восемь процентов! «Какие будут предложения?» - спрашивает царь. Витте отвечает: я предлагаю ввести суровое наказание - смертную казнь.

Царь походил-походил и сказал: «Оставь так, как есть, ибо суровость наказание повлечет за собой неизмеримо больший ущерб государственному бюджету».

На мой сугубо личный взгляд, нам надо уходить от клановости, создавать гражданское общество и... вернуть Советский Союз с Коммунистической партией, чтобы всё платили народу.

И тогда всё будет нормально, и никто не будет воровать.

«Каковы перспективы»

Каковы перспективы - смотри! Все знают, что у нас было в 1905 году... Прошло 12 лет, 1917 год, - революция. 1929 год - начало пятилеток. Через 12 лет, 1941 год, - война с Германией...

1953 год - ушел Сталин, 1965-1966 гг. - пришел Брежнев...

В 1976 году министром обороны стал Дмитрий Федорович Устинов, и пошло переформатирование Политбюро.

Напомню, именно при Устинове был создан ракетно-ядерный комплекс СССР и осуществлено перевооружение всех видов вооруженных сил ракетно-ядерным оружием.

«2025 год - мы расцветаем, а в 2037 году - впереди планеты всей!»

В 1989 году Горбачев начинает кооперативное движение и всякую-разную чепуху. Идет трансформация, изменения...

В 1999-2000 году приходит Владимир Владимирович Путин. 2013 год - война на Украине...

2025 год - мы расцветаем, а в 2037 году или раньше мы впереди планеты всей!

«От США к 2025-27 гг. останется шесть штатов...»

Что касается США, то к 2025-27 гг. останется всего шесть штатов.

Кстати, уровень Мирового океана поднялся уже на метр - и поднимется еще на полтора, я уж не говорю обо всем остальном! Вон та же Гренландия уже на 40 процентов освободилась ото льда...

Видимо, поэтому Штатам и нужна Украина, ведь людям надо куда-то переехать...