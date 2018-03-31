«Путин отвечает - я действительно Вова, но я вас не разыгрываю!»

31 марта у народного артиста России Владимира Винокура юбилей - ему исполняется всего семьдесят лет.

О нем вспоминает его давний товарищ - музыкант, композитор, телеведущий, народный артист России Левон ОГАНЕЗОВ:

«Очень внимателен к своим друзьям!»

Винокур - особенный человек, и он ни на кого не похож!

У Вовы за столом или в компании сидят те же самые люди, которых я видел 40 лет назад. О чем это говорит?

Он дружит со всеми, с кем когда-либо подружился, с тем, кто ему понравился, ну или с кем он учился.

То есть со всеми этими людьми он поддерживает отношения, и он очень внимателен к своим друзьям!

«Вова у нас такой, Вова особенный!»

А еще, в отличие от многих и от меня тоже, он умеет разговаривать с начальством. То есть Вова всегда умеет сразу поставить точки там, где надо добиваться своего.

Он быстро и сразу соображает, понимает, что ему нужно, а что нет, например, когда ему приносят новые тексты...

Или на съемке ему никогда не надо говорить два раза, мол, встаньте сюда, будете выходить оттуда и т.п. Он сразу всё видит, он видит сцену.

Так что Вова у нас такой, Вова особенный!

«Он запросто мог быть полководцем»

А еще у него есть коммерческая жилка. Он умеет зарабатывать деньги, организовать какое-то дело, чтобы оно приносило доход.

Да, Вова умеет делать это, причем не путем какого-то обмана, а он выстраивает четкие схемы. Он умеет и держать, и кормить коллектив.

Думаю, что это у него от отца. У него отец был строитель, начальник строительства. Так вот у Вовы от папы вся эта вот точность действий.

Вова гениальный организатор, гениальный! В этом я не могу его даже ни с кем сравнить.

Он запросто мог быть полководцем... Да кем угодно, с его головой-то!..

«Косыгин объяснял Брежневу, что делает Вова»

Помню, мы вместе с Вовой выступали перед Леонидом Ильичем Брежневым, который тогда был уже совсем «в упадке»...

Так вот Вова делал пародии, а рядом с Леонидом Ильичом сидел Косыгин и тихонечко на ухо объяснял, что делает Вова, на кого пародия...

А Леонид Ильич со свойственной ему неповторимой интонацией реагировал - ммм, да, ммм, кхе...

«Порой Вове звонит даже наш президент...»

Да, Вова спокойно общается с власть имущими. Господи, мне такое и в голову не приходило, а Вова умеет, причем он не лебезит, а разговаривает абсолютно на равных!

Да, он с ними на равных. Порой Вове звонит даже наш президент, и они с ним о чем-то разговаривают, договариваются...

«Путин тогда долго доказывал, что он не Винокур!..»

Например, однажды Путин позвонил, чтобы поздравить с днем рождения Вовину маму Анну Юрьевну, а она подумала, что, как обычно, ее разыгрывает сын...

Вот Анна Юрьевна и говорит Путину - Вова, перестань меня разыгрывать! Путин отвечает - я действительно Вова, но я вас не разыгрываю!..

Короче говоря, Путин тогда долго доказывал, что он не Винокур!..