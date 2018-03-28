«Если такого блогера поместить в «Матросскую тишину», назад он уже не выйдет...»

Президент России Владимир Путин заявил, что после трагедии в Кемерово через соцсети идут вбросы, в том числе из-за границы, чтобы посеять панику и недоверие.

Напомним, что СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию в Кемерово для увеличения числа своих подписчиков.

Как правило, их материалы выходили громкими заголовками, типа «Вся правда о пожаре в Кемерово», «Что скрывают СМИ?» и т.п.

Так авторы, видимо, подчеркивали «достоверность» информации.

О том, бывает ли свежие мысли в головах «трупоедов», «АН» рассказал руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил ВИНОГРАДОВ:

- Михаил Викторович, подобные персонажи наметили себе вечную жизнь, раз сами так смело насмехаются над людским горем? Откуда это идет? Это свойства личности или, как говорится, просто с головой не в порядке?

- У них не в порядке с головой, это вы правильно отметили. Есть определенная категория людей, которая пиарится на чужом горе.

Заметьте, они всегда говорят - мы видели, мы предсказывали, мы знали, что будет именно так. Это больные люди.

В недалеком прошлом такую категорию людей мы называли психопатами, а сегодня это акцентуированные личности, в смысле — акцент на каком-то особом качестве этой личности.

Но что касается данных конкретных случаев, то я бы по-старому назвал их психопатами - и готов отстаивать свою терминологию!

Начнем с того, что так они повышают свою значимость для самих себя. Более того, по их мнению, так повышается их значимость в глазах их знакомых, соседей, приятелей, окружающих и т.п.

Во всех мыслимых и немыслимых соцсетях они размещают свои соображения. Примечательно, что когда раскрывается истинная причина трагедии, они снова говорят, дескать, мы это видели, мы предсказывали, знали, что так и будет...

Да, они самоутверждаются именно так, - и это большая проблема, потому что таких людей сейчас очень много.

Кстати, они есть не только в России или, скажем на Украине, их много и в других странах.

Например, мы тесно сотрудничаем с США, и там коллеги-психиатры тоже хватаются за голову от количества таких людей.

- Раньше у нас их лечили, а теперь, судя по всему, на всех и больниц не хватит! Они же просто как опарыши кишат в Интернете в несметных количествах...

- Вы правильно сказали - раньше их лечили. Но они этого боялись, поэтому очень редко высовывались наружу. Ну или сразу давали задний ход...

Но, поскольку у нас сегодня, как говорится, свобода слова, мысли и дела, они совсем распоясались и каждый пиарит сам себя, создавая некий имидж знающего и понимающего человека.

Да и больниц на всех не хватит, вы правильно заметили...

- Так что же может утихомирить тех, кто использует людскую трагедию ради собственного пиара, радуется чужим смертям и т.п., - штрафы, тюрьма, какие-то мощные лекарства?

- Конечно, лекарства здесь вряд ли помогут...

Но ведь уже сегодня есть законодательные возможности для того, чтобы привлечь к ответственности людей, которые издеваются над горем и выставляют в своих блогах непристойные оценки произошедшему.

В отношении таких блогеров возбуждаются уголовные дела, и это надо развивать и дальше. Не следует разрешать кому-то говорить непристойности!

Ведь когда кто-то в общественном месте использует матерные выражения, это никому не нравится, и такого персонажа сразу выводят под руки.

Вот и нам надо, образно говоря, под руки выводить таких людей из своего общества посредством наказания.

- Есть такой персонаж, блогер, которого Путин назвал «российский аналог Саакашвили». Этот аналог воспользовался случаем, вывел своих адептов на Пушкинскую площадь, и они начали скандировать «Россия без Путина!»... Такая вот скорбь по погибшим. Это политические игры с элементами психопатии?

- Это политические игры, которые организует психопат! Да, к нему должны быть применены какие-то меры воздействия. Но я могу здесь говорить уже не как юрист, а как человек...

То есть должны быть штрафы, аресты и т.п. А то, что он устроил на Пушкинской площади, просто верх цинизма!

- Два с лишним года назад украинский блогер Максим Волох (тоже из психопатов) очень радовался тому, что в авиакатастрофе над Синаем погибло 224 россиянина. Ему «от счастья хотелось песни петь». Но в итоге неизвестные напали на придурка прямо в его квартире в Киеве и нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Вот и нынешние кликуши из Интернета могут плохо кончить...

- Да, могут. Конечно, сами себя они резать не будут, но, кстати, есть такая категория людей (я о них слышал, но никогда ни одного из них не видел), которые время от времени выступают, что называется, за правду-матку.

И если некий человек, блогер расходится до такой степени, что от него становится тягостно всем, тогда и пускают в ход такую методу усмирения.

- Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, сообщавшего о сотнях погибших в Кемерово. Может быть, ему сразу попроситься в камеру, чтобы не встретиться с товарищами, которые устраивают самосуд? Это ему еще и во благо будет.

- Да, для него это будет во благо, но есть еще один вопрос - куда его поместят? Ведь в обычных колониях зэки - это «правильные люди», которые знают, что, когда и как говорить.

У них своя правда, свои суждения, понятие о справедливости и т.п., там очень строгая мораль. То есть там никогда не предлагается никому ни насмехаться, ни издеваться над кем-то «не по делу»...

Так что если такого блогера поместить в «Матросскую тишину», думаю, назад он уже не выйдет...

Беседовал Александр САРГИН