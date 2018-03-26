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«Мавроди, Басаев, Хаттаб, Ельцин...»

26 марта 2018, 21:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Мавроди, Басаев, Хаттаб, Ельцин...»
Vezdexodik.ru

На 63-м году умер Сергей Мавроди, известный тем, что в «святые 90-е гг.» основал финансовую пирамиду «МММ», от деятельности которой пострадало, по разным оценкам, от 15 до 20 миллионов человек.

Вопрос: «Чем вам запомнился Сергей Мавроди?»

 

Эдуард Лимонов, писатель, поэт, публицист:

«Леня Голубков звонил мне ночами...»

- Мавроди запомнился тем, что создал «МММ», а потом сидел в тюрьме.

Помню, везде продавали эти бумажки с его изображением, и я сам видел, как очень много людей стояло в очереди за ними на Цветном бульваре.

А того же Леню Голубкова я вообще знал лично. Он иногда звонил мне ночами и спрашивал совета о том, о сем...

Мавроди - это тот человек, который вместе с другими, можно сказать, был олицетворением того времени, той эпохи. С кем «с другими» - это еще Басаев, Хаттаб, Ельцин...

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

«Мавроди украл у нищих!»

- По-моему, Мавроди - это самый настоящий символ 90-х годов. Что ж, такие люди, как Мавроди, всегда будут рождаться, жить, существовать...

Но все его существование, его деятельность - это символ беспомощности и подлого отношения государства к своим гражданам, которое позволило этому подонку ограбить тысячи, десятки, а может быть, и сотни тысяч людей!

А ведь эти люди были абсолютно наивными, так сказать, непрошаренными в рыночной экономике. Да, они были советскими людьми, и они поверили Мавроди...

А как же они могли не поверить, ведь они считали, что «МММ» - это официальная организация, которая не может обмануть, поэтому и понесли туда свои деньги.

Да, конечно, кто-то банально хотел заработать, но ведь в подавляющем большинстве это были нищие, многократно ограбленные люди, которые искали возможность хоть как-то исправить свое финансовое положение, а этот паразит воспользовался этим!

Мавроди - это просто реальная сволочь, из-за деятельности которой люди умирали от инфарктов, ударов, сердечных приступов и т.п.! Скольких он ограбил - это же просто не счесть!

Мавроди останется в истории символом циничного обмана и ограбления людей, у которых во время гайдаровской реформы и так отняли последние деньги, а он изъял уже копейки, то есть украл у нищих!

Самое позорное, что может быть, это когда у нищих воруют их нищенские деньги!

Это как в фильме «Место встречи изменить нельзя», когда банда «Черная кошка» грабила людей, которые пострадали и от войны, и от послевоенных невзгод...

А ведь наказание, которое понес Мавроди, просто ничтожно по сравнению с тем вредом и злом, которое он сделал!

Мало того, выйдя из тюрьмы, он опять стал обманывать людей. Мавроди - это человек, о котором хорошо никто и не вспомнит.

Этого гада нужно было упечь за решетку на всю оставшуюся жизнь!

Борис Грачевский, режиссер, сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств РФ:

«Люди, как Буратино, ищут пять золотых монет...»

- Из жизни ушел человек, которому не было 63 лет, то есть совсем молодой...

Мавроди запомнился потрясающей пирамидой, которая довела всю страну до чудовищного состояния и чуть не пустила ее по миру.

То есть он оказался изобретателем и переносчиком известных мировых пирамид, чем и достиг колоссальных успехов.

Хоть я с ним не общался, но все мы были в курсе, что это была по-своему яркая, интересная, необычная и неординарная личность, и было бы хорошо, чтобы он использовал эти качества в нормальных целях.

Но, к великому сожалению, выйдя из тюрьмы, он все равно продолжил делать то, что ему казалось важным...

Да, Мавроди принес людям много горя, неприятностей и т.п. Но меня не перестает удивлять, что люди, как Буратино, ищут и ищут эти знаменитые пять золотых монет!..

Ну не бывает такого в жизни, не бывает, а все они погнались именно за этим! А потом была «Властелина» и многое другое.

Но результат, к великому сожалению, всегда только один...    

Виктор Коклюшкин, писатель-сатирик:

«В 90-е годы было много таких персонажей, как Мавроди...»

- К сожалению, в 90-е годы было много таких персонажей, как Мавроди.

А вот Леня Голубков запомнился как персонаж анекдотов, шуток, каких-то эстрадных номеров...

 

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