Как известно, президент России Владимир Путин перед прошедшими выборами заявлял, что в случае, если он победит, ближайшее десятилетие пройдет под знаком ярких побед.

Вопрос: «И все мы действительно станем жить еще лучше?»

Евгений Петросян, народный артист России:

«Вести себя прилично в нравственном отношении...»

- Самое главное, мы должны вести себя гораздо приличнее, причем нужно вести себя прилично во всех отношениях, и в нравственном прежде всего!

А жить хорошо будет тому, кто спасется...

По-моему, у России вообще очень хорошие перспективы, особенно если мы сумеем наладить большую гармонию, чем у нас есть сейчас!

Да и катаклизмы нашу страну коснутся меньше всего, и у меня оптимистический взгляд на все это.

Сергей Лукьяненко, писатель:

«Всегда надо пытаться сделать больше, чем это возможно!»

- По-моему, долгосрочные прогнозы очень нужны. Хотя, может быть, именно в них подчас и бывает заложен излишний оптимизм...

У нас всегда вырабатываются очень хорошие программы на будущее, подкрепленные очень хорошими словами, вот только выполняются они не всегда хорошо.

И все равно всегда надо пытаться сделать больше, чем это возможно!

В России хорошо будет жить честному, высокообразованному и энергичному человеку, а сейчас такому человеку жить не всегда хорошо, хотя образование и энергия все равно ему помогают.

Казалось бы, что все мы совсем недавно отмечали приход третьего тысячелетия, но оно уже длится почти 18 лет...

Конечно, мне тоже очень хотелось бы верить в хорошее, так что будем надеяться, что такое зло, как, например, коррупция, будет если не побеждено, то, во всяком случае, значительно ослаблено.

И тогда у населения страны появится большее доверие к государству и его органам охраны и защиты правопорядка.

И, наверное, уровень самой жизни тоже изменится в лучшую сторону.

Во всяком случае, я очень хочу надеяться, что будет именно так!