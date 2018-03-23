«У России вообще очень хорошие перспективы!..»
23 марта 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Как известно, президент России Владимир Путин перед прошедшими выборами заявлял, что в случае, если он победит, ближайшее десятилетие пройдет под знаком ярких побед.
Вопрос: «И все мы действительно станем жить еще лучше?»
Евгений Петросян, народный артист России:
«Вести себя прилично в нравственном отношении...»
- Самое главное, мы должны вести себя гораздо приличнее, причем нужно вести себя прилично во всех отношениях, и в нравственном прежде всего!
А жить хорошо будет тому, кто спасется...
По-моему, у России вообще очень хорошие перспективы, особенно если мы сумеем наладить большую гармонию, чем у нас есть сейчас!
Да и катаклизмы нашу страну коснутся меньше всего, и у меня оптимистический взгляд на все это.
Сергей Лукьяненко, писатель:
«Всегда надо пытаться сделать больше, чем это возможно!»
- По-моему, долгосрочные прогнозы очень нужны. Хотя, может быть, именно в них подчас и бывает заложен излишний оптимизм...
У нас всегда вырабатываются очень хорошие программы на будущее, подкрепленные очень хорошими словами, вот только выполняются они не всегда хорошо.
И все равно всегда надо пытаться сделать больше, чем это возможно!
В России хорошо будет жить честному, высокообразованному и энергичному человеку, а сейчас такому человеку жить не всегда хорошо, хотя образование и энергия все равно ему помогают.
Казалось бы, что все мы совсем недавно отмечали приход третьего тысячелетия, но оно уже длится почти 18 лет...
Конечно, мне тоже очень хотелось бы верить в хорошее, так что будем надеяться, что такое зло, как, например, коррупция, будет если не побеждено, то, во всяком случае, значительно ослаблено.
И тогда у населения страны появится большее доверие к государству и его органам охраны и защиты правопорядка.
И, наверное, уровень самой жизни тоже изменится в лучшую сторону.
Во всяком случае, я очень хочу надеяться, что будет именно так!
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
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