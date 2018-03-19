«Владимир Путин был совершенно не Немцов, на чем страна сильно выиграла!»

Владимир Путин встретился с участниками президентской гонки. Главное, отметил Путин, теперь оставить в стороне эмоции и объединить усилия в интересах России.

О том, как мы отвыбирались, размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Не могут терпеть всех Собчаков, вместе взятых!»

Не многовато ли - 1 млн. 200 тыс. проголосовало за Собчак?

Нет, ведь огромное количество людей, которые не только не любят Собчак, но, может быть, не могут терпеть всех Собчаков, вместе взятых, проголосовало за нее, исходя из того, что их просто достали до печенок!

Кто достал? Все эти губернаторы-воры, губернаторы-бандиты, министры и замминистра, которых периодически сажают, но ведь пока далеко не всех!

То есть их достало многое. А поскольку эти люди не могут позволить себе проголосовать, например, за коммунистическую идею, потому что у них нет никаких иллюзий по поводу того, как мы жили в СССР, а также нет никакой симпатии к Зюганову, Грудинину, Сурайкину и Бабурину, то они голосуют либо за Титова, либо за Собчак...

«Она нагадила Навальному и Ходорковскому»

Собчак же не случайно сказала - если вы против всех, идите на выборы и голосуйте за меня! Кстати, этим она сильно нагадила Навальному, Ходорковскому и всем тем, кто говорил, мол, вообще не ходите на выборы.

Но у нас же нет эйфории, в рамках которой мы должны голосовать как за Туркмен-баши - 99 с дробью процентов избирателей!

И совершенно ясно, что во все времена, при любом президенте, если бы им были Мэрилин Монро или Шварценеггер, при президенте-герое или президенте-красавице, будет определенное количество старух Шапокляк, которые скажут - мне противны все, и я вообще за вас не проголосую или проголосую за Собчак! Ну и что? Это нормально.

«Яблоко» получило всё...»

Вчера у Володи Соловьева я видел Некрасова, который был страшно всем недоволен. Ну понятно, что «Яблоко» получило всё то, что получило...

Но такие люди не способны сказать, что они сами виноваты. Вот они и несут всякую пургу. Некрасов говорил о некоем условии, как будто не ясно, что если один из игроков - президент, да еще с такой популярностью, то условия заведомо не будут равными, хоть ты тресни!

Не выходи на бокс против Валуева - и у тебя будут равные условия! На президентских выборах против Путина может играть только игрок такого же класса.

«Ну нет у нас распада страны!»

Ну нет у нас распада страны на многие группы, которые готовы вцепиться друг другу в глотки, как это происходит сейчас в США, Англии, Германии, Франции...

Я смотрю данные по Европе и США, так там правительственная коалиция формируется на таких долях процента, а потом либо летит в тартарары, либо Меркель с трудом там что-то все-таки сколачивает.

У нас это не так, ну что же теперь поделать, кто в этом виноват?..

«Пусть в США или Англии придут две трети избирателей!»

Путин - молодец! Он в Вашингтоне взял более полутора тысяч голосов из двух с лишним тысяч избирателей! И это несмотря на то, что там безумная агитация и пропаганда...

У нас была вполне высокая явка, по сути, пришло две трети избирателей. Пусть в США или Англии придут две трети избирателей, а я посмотрю!..

В наиболее скептических к власти городах, Москве и Петербурге, явка была более 70 процентов и около 70 с лишним процентов соответственно...

За Путина проголосовало почти 77 процентов, это же колоссальный отрыв от всех, в том числе и от того же Грудинина!..

«Может, исламисты за Грудинина?»

А вот я точно не электорат Грудинина. Но какой-то он оказался для Коммунистической партии казачок-то сильно засланный!

Поэтому многие традиционные избиратели КПРФ либо не пошли голосовать, либо пошли, но проголосовали не за него...

Я уж не говорю о том, что довольно большое количество людей, которых я знаю, увидев в качестве доверенного лица Грудинина Максима Шевченко, развернулось на 180 градусов!

Что ж, у каждого кандидата свой электорат; может, исламисты за Грудинина и пошли, я не знаю...

«От лица народных масс пойдет заместителем к Борису Титову»

Были различные разговоры, что Грудинин сильно хочет в губернаторы Московской области...

Но, как мне представляется, по результатам президентской кампании и много по чему еще, насчет губернатора Московской области могут быть сильно другие варианты.

Кампания у него была какая-то скомканная, чего он только ни рассказал и насчет своих счетов, и о недвижимости...

Что ж, он взрослый человек, мультимиллионер, и если где-то нужны хозяйственники с его опытом, то его точно одиноким не оставят.

А может, Грудинин от лица народных масс пойдет заместителем к Борису Титову. Правда, нужно ли это Борису...

«Владимир Вольфович - хулиган со двора!»

Не грустит ли Жириновский? Владимиру Вольфовичу за 70, и чего ради он должен быть веселым? Он держится в первой тройке политиков уже много десятилетий.

Жириновский 30 лет в политике! Заметьте, сейчас он стал третьим, а если бы на выборы пошел Зюганов, мог быть и вторым.

Но, честно говоря, это его предел. Грустный он или нет, но Владимир Вольфович крайне умный, очень образованный, при этом эпатирующий, «ведущийся», ну такой хулиган со двора!.. Что ж, это его выбор.

Но на этом не выигрываются президентские выборы, да и он, по-моему, на это не претендовал. Повторяю, он в первой тройке и с очень достойным, вполне понятным и стабильным результатом!

Кто ж виноват, что у Путина такой рейтинг? Кто виноват, если Путин на четвертом своем сроке выигрывает выборы с лучшим результатом с начала существования России?!

«Может, сейчас проснется Сердюков...»

Мы не знаем, что будет в течение следующих шести лет. Исторический опыт подсказывает, что когда подходят последние годы царствования, то вылезают какие-то фавориты (как было у Екатерины или у Петра), которые пытаются что-то подмять под себя, пока успевают.

Очень часто вылезают люди совсем уж недостойные, но стремящиеся показать начальству, что они такие классные...

Или вылезают из каких-нибудь пронафталиненных сундуков какие-то другие люди...

Может, сейчас проснется Сердюков и начнет претендовать на какие-то высокие посты. Или Мутко отбрешется от всего, что натворил по спорту...

К сожалению, очень часто бывает так, что сильные, толковые и грамотные управленцы остаются, может быть, и в обойме, но, увы, не там, где их хотелось бы видеть...

«Будет вести себя так же и в отношении Ельцина...»

А вот Путин никогда не был фаворитом. Он был совершенно случайной фигурой, которую почитали слабой.

И именно потому, что он человек тихий и вполне молчаливый, его недооценили.

Ну, думали, фигура, которая и слова не скажет всяким-разным парням из первой группы олигархата, которые тогда дрались за власть.

Но было понятно только одно его качество - он сильный лидер, и всегда держит слово...

Это было видно на Собчаке, которого он, едва ли не единственный из команды, не сдал и не предал, когда у того возникли сложности.

То есть было вполне разумно полагать, что если он в отношении Собчака ведет себя как порядочный человек, то, наверное, будет вести себя так же и в отношении Ельцина, что на самом деле и произошло...

«Фаворитом в какой-то период был и Чубайс...»

Как мы помним, фавориты Бориса Николаевича вылетали из обоймы со страшной скоростью, но вот Борис Немцов на самом деле был его фаворитом, а в какой-то период и Чубайс...

Да, любил Борис Николаевич молодых, похожих на стоялых жеребцов, которые аж пышут энергией!

А Владимир Владимирович Путин был совершенно не Немцов, на чем, строго говоря, страна сильно выиграла!