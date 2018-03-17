Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия намерена оказывать на Великобританию «мощнейшее давление» по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я уверен, что мы уже не выпустим их с этой колеи», - подытожил дипломат.

О наших англосаксонских партнерах размышляет генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ:

«Это выгодно именно им»

- Англия пошла в обход Конвенции о запрещении химического оружия, поставила нам ультиматум и уже практически обвинила Россию в применении оружие массового уничтожения. Конечно же, это полный абсурд!

Это какой-то правовой беспредел, что, кстати, лишний раз говорит о том, что всё это выгодно именно им.

«Люто ненавидеть Россию»

Что касается того, что якобы Англия сама инициировала это отравление...

Нет, это не правительственные круги, и ни одна английская спецслужба не стала бы этого делать, - и надо сразу отмести подобную версию!

Это же оружие массового отравления, и ни один высокопоставленный чиновник не возьмет на себя такое - а вдруг вскроется? Это очень опасно, это же просто смерти подобно!

Нет, они никогда не пойдут против своего народа, - это же не СССР и не Россия недавних времен! А вот некие третьи лица вполне могли там отравить Скрипаля...

Замечу, что эти третьи лица могут работать где угодно (например, в спецслужбах Англии или США), люто ненавидеть Россию и через свою агентуру сделать это...

«Разве в США мало отморозков?»

А еще для того, чтобы усугубить такое отношение к России, это мог сделать, например, террорист ИГИЛ или представитель какой-то другой экстремистской группировки, которые наверняка хотят отомстить России.

Ведь они за деньги могут достать все, что угодно! Так что надо проверять и эти версии.

В конце концов, из Соединенных Штатов Америки в Англию мог приехать какой-нибудь отморозок и совершить это преступление. Разве в США мало отморозков?

Это опять-таки третьи лица, которые сейчас практически не обсуждаются и не проверяются, а ведь здесь есть над чем подумать даже в плане рядового расследования. То есть должны рассматриваться абсолютно все версии!

«Версия вины Англии»

Вот мы сейчас слышим из Англии, что, дескать, виновата Россия... Хорошо, это одна из версий. Пусть она абсурдна, но она имеет право на существование.

Но тогда имеет право на существование и версия вины самой Англии! Если мы слышим, что Россия специально это сделала, то на тех же основаниях должна проверяться версия, что это сделало английское государство.

Хотя и одна, и другая версии абсурдны и неправдоподобны, но они обязательно должны проверяться, раз идет утверждение того, что виновна Россия. Как говорится, дашь на дашь!

«Наш уровень грамотности гораздо выше»

Да, Англия не идет навстречу и не хочет никакого сотрудничества с нами...

Но у них же совершенно другое мышление. Ну не понимают они нас и не поймут даже потому, что не изучали предмет «русское право»! А мы изучали «англосаксонское право», и нам по этому предмету ставили «зачет».

То есть и в дипломатических, и в юридических кругах наш уровень грамотности гораздо выше, чем в других странах.

И ведь нельзя сказать, что они дебилы. Просто они так мыслят... ну и считают нас дебилами. Как с ними работать? Ну вот так и работать...

«Уже потом говорить, что Россия кого-то отравила»

А теперь, после того как Путин показал им силу и превосходство нашего оружия, они от нас вообще не отстанут.

Вот так с ними и надо работать. Кроме силы, денег и всевозможной подлости, англосаксы ничего и не знают!

А вот Германия, Франция, Италия — это более цивилизованные страны с огромной историей. Я не знаю насчет настроений народа в этих странах, но там достаточно грамотные властные структуры...

В свое время мне приходилось общаться с представителями тамошних элит, с депутатским корпусом и т.п.

Вот и сейчас в Германии, Франции и Италии говорят, мол, давайте подождем, надо все-таки дождаться улик, которых пока нет, а уже потом говорить, что Россия кого-то отравила...

«Мы можем сколько угодно спорить на наших оголтелых телешоу»

Так что мы можем сколько угодно спорить на наших оголтелых телешоу, но есть нормы международного права, на которое сейчас и ссылаются разумные люди и у нас, и на Западе. А что же мы?

А мы сейчас на всех уровнях должны добиваться ответа на вопрос, почему англичане не дают нам образец этого вещества!

Надо именно на основе международного права закидать обращениями и Совбез ООН, и ЕС, и ПАСЕ, всевозможные общественные организации, компании и т.п.!

«Завод был в Узбекистане»

Надо лезть буквально во все дыры, ну и, конечно, забрасывать письмами и разными протестами сам Лондон, потому что они и нарушают международное право!

Как это так, они нам не дали ни формулу этого вещества, вообще ничего не дали!..

А ведь это американцы уничтожали завод, где СССР производил подобные вещества. Кстати, напомню, что этот завод был в Узбекистане, а у нас его и не было...

«Наш министр иностранных дел дал им шпаргалку»

Понятно, что у нас осталась эта формула, но ведь она есть и в Англии, раз они так быстро пришли к этому заключению...

Так вот и дайте ее нам, а мы посмотрим, тем более что наш министр иностранных дел уже дал им целый ряд подсказок, шпаргалку, как надо действовать в таких случаях.

А они все ломят и ломят напрямую!..

«Яд может попасть в руки террористов»

Так что Россия должна направлять и направлять обращения во все инстанции! Ведь каждое обращение так или иначе напрягает ту сторону. Они там тоже понимают, что если не ответят, то потом это будет использовано против них.

Поэтому они обязательно что-то должны ответить, тем более что мы излагаем не свою концепцию, а порядок действий, определенный Советом безопасности ООН.

И вообще надо предложить создать международную комиссию по такого рода случаям!

Ведь этот яд может попасть (и уже попадает!) в руки террористов, которые такими вот действиями могут подтолкнуть определенные страны к ядерной войне.

«Не вякать один-два раза на Первом канале...»

И именно для этого должна быть создана такая комиссия, которая состояла бы не просто из стран-гарантов, а из ведущих стран мира по химической защите и именно по такого рода случаям!

Вот сейчас в Сирии опять готовится некая акция с применением химического оружия...

Поэтому мы должны не вякать один-два раза на Первом канале, где толком не дают людям и слова сказать, а постоянно об этом говорить на правительственном, дипломатическом и других уровнях.