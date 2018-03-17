//Новости партнеров

//Сад и огород

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//live 13+

«Некие третьи лица вполне могли там отравить Скрипаля...»

17 марта 2018, 19:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Некие третьи лица вполне могли там отравить Скрипаля...»
Фото: Александр Саргин

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия намерена оказывать на Великобританию «мощнейшее давление» по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я уверен, что мы уже не выпустим их с этой колеи», - подытожил дипломат.

О наших англосаксонских партнерах размышляет генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ:

 

«Это выгодно именно им»

- Англия пошла в обход Конвенции о запрещении химического оружия, поставила нам ультиматум и уже практически обвинила Россию в применении оружие массового уничтожения. Конечно же, это полный абсурд!

Это какой-то правовой беспредел, что, кстати, лишний раз говорит о том, что всё это выгодно именно им.

«Люто ненавидеть Россию»

Что касается того, что якобы Англия сама инициировала это отравление...

Нет, это не правительственные круги, и ни одна английская спецслужба не стала бы этого делать, - и надо сразу отмести подобную версию!

Это же оружие массового отравления, и ни один высокопоставленный чиновник не возьмет на себя такое - а вдруг вскроется? Это очень опасно, это же просто смерти подобно!

Нет, они никогда не пойдут против своего народа, - это же не СССР и не Россия недавних времен! А вот некие третьи лица вполне могли там отравить Скрипаля...

Замечу, что эти третьи лица могут работать где угодно (например, в спецслужбах Англии или США), люто ненавидеть Россию и через свою агентуру сделать это...

«Разве в США мало отморозков?»

А еще для того, чтобы усугубить такое отношение к России, это мог сделать, например, террорист ИГИЛ или представитель какой-то другой экстремистской группировки, которые наверняка хотят отомстить России.

Ведь они за деньги могут достать все, что угодно! Так что надо проверять и эти версии.  

В конце концов, из Соединенных Штатов Америки в Англию мог приехать какой-нибудь отморозок и совершить это преступление. Разве в США мало отморозков?

Это опять-таки третьи лица, которые сейчас практически не обсуждаются и не проверяются, а ведь здесь есть над чем подумать даже в плане рядового расследования. То есть должны рассматриваться абсолютно все версии!

«Версия вины Англии»

Вот мы сейчас слышим из Англии, что, дескать, виновата Россия... Хорошо, это одна из версий. Пусть она абсурдна, но она имеет право на существование.

Но тогда имеет право на существование и версия вины самой Англии! Если мы слышим, что Россия специально это сделала, то на тех же основаниях должна проверяться версия, что это сделало английское государство.

Хотя и одна, и другая версии абсурдны и неправдоподобны, но они обязательно должны проверяться, раз идет утверждение того, что виновна Россия. Как говорится, дашь на дашь!

«Наш уровень грамотности гораздо выше»

Да, Англия не идет навстречу и не хочет никакого сотрудничества с нами...

Но у них же совершенно другое мышление. Ну не понимают они нас и не поймут даже потому, что не изучали предмет «русское право»! А мы изучали «англосаксонское право», и нам по этому предмету ставили «зачет».

То есть и в дипломатических, и в юридических кругах наш уровень грамотности гораздо выше, чем в других странах.

И ведь нельзя сказать, что они дебилы. Просто они так мыслят... ну и считают нас дебилами. Как с ними работать? Ну вот так и работать...

«Уже потом говорить, что Россия кого-то отравила»

А теперь, после того как Путин показал им силу и превосходство нашего оружия, они от нас вообще не отстанут.

Вот так с ними и надо работать. Кроме силы, денег и всевозможной подлости, англосаксы ничего и не знают!

А вот Германия, Франция, Италия — это более цивилизованные страны с огромной историей. Я не знаю насчет настроений народа в этих странах, но там достаточно грамотные властные структуры...

В свое время мне приходилось общаться с представителями тамошних элит, с депутатским корпусом и т.п.

Вот и сейчас в Германии, Франции и Италии говорят, мол, давайте подождем, надо все-таки дождаться улик, которых пока нет, а уже потом говорить, что Россия кого-то отравила...

«Мы можем сколько угодно спорить на наших оголтелых телешоу»

Так что мы можем сколько угодно спорить на наших оголтелых телешоу, но есть нормы международного права, на которое сейчас и ссылаются разумные люди и у нас, и на Западе. А что же мы?

А мы сейчас на всех уровнях должны добиваться ответа на вопрос, почему англичане не дают нам образец этого вещества!

Надо именно на основе международного права закидать обращениями и Совбез ООН, и ЕС, и ПАСЕ, всевозможные общественные организации, компании и т.п.!

«Завод был в Узбекистане»

Надо лезть буквально во все дыры, ну и, конечно, забрасывать письмами и разными протестами сам Лондон, потому что они и нарушают международное право!

Как это так, они нам не дали ни формулу этого вещества, вообще ничего не дали!..

А ведь это американцы уничтожали завод, где СССР производил подобные вещества. Кстати, напомню, что этот завод был в Узбекистане, а у нас его и не было...

«Наш министр иностранных дел дал им шпаргалку»

Понятно, что у нас осталась эта формула, но ведь она есть и в Англии, раз они так быстро пришли к этому заключению...

Так вот и дайте ее нам, а мы посмотрим, тем более что наш министр иностранных дел уже дал им целый ряд подсказок, шпаргалку, как надо действовать в таких случаях.

А они все ломят и ломят напрямую!..

«Яд может попасть в руки террористов»

Так что Россия должна направлять и направлять обращения во все инстанции! Ведь каждое обращение так или иначе напрягает ту сторону. Они там тоже понимают, что если не ответят, то потом это будет использовано против них.

Поэтому они обязательно что-то должны ответить, тем более что мы излагаем не свою концепцию, а порядок действий, определенный Советом безопасности ООН.

И вообще надо предложить создать международную комиссию по такого рода случаям!

Ведь этот яд может попасть (и уже попадает!) в руки террористов, которые такими вот действиями могут подтолкнуть определенные страны к ядерной войне.

«Не вякать один-два раза на Первом канале...»

И именно для этого должна быть создана такая комиссия, которая состояла бы не просто из стран-гарантов, а из ведущих стран мира по химической защите и именно по такого рода случаям!

Вот сейчас в Сирии опять готовится некая акция с применением химического оружия...

Поэтому мы должны не вякать один-два раза на Первом канале, где толком не дают людям и слова сказать, а постоянно об этом говорить на правительственном, дипломатическом и других уровнях.  

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

«Некие третьи лица вполне могли там отравить Скрипаля...»

«Некие третьи лица вполне могли там отравить Скрипаля...»

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия намерена оказывать на Великобританию «мощнейшее давление» по делу отравления Сергея Скрипаля. О наших англосаксонских партнерах размышляет Александр ГУРОВ...
«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

Собчак во время дебатов пустила скупую кандидатскую слезу. Хотела выдавить больше, чтобы собрать лишние голоса, но не получилось. О том, почему Собчак не хочет слушать о себе святую правду, мы беседуем с Евгением ТАРЛО...

//Новости МирТесен



//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо!»

«Если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо!»

12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. Вопрос: «Как часто вам приходится произносить фразу - я должен посоветоваться со своим адвокатом?»
Андрей Луговой: в истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное!

Андрей Луговой: в истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное!

Полиция Лондона назвала отравление Сергея Скрипаля покушением на убийство. Об этой мутной истории, до боли напоминающей «дело Литвиненко», размышляет член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой...
«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

Как известно, на свете живут не только блондинки, но и блондины, например, глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Об отравлениях и повешениях, которые то и дело происходят в Англии, размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...

//Новости ADWILE

«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

2 марта художник-модельер Вячеслав Зайцев отпраздновал 80-летие, с чем мы его и поздравили. Несмотря на творческую, «сугубо гражданскую» профессию, он внимательно следит за политическими событиями и живет жизнью страны...
«Путин говорил как человек, который уверен в собственной победе!»

«Путин говорил как человек, который уверен в собственной победе!»

1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин огласил самое крутое в современной истории России Послание Федеральному собранию. О том, будут ли «пятую колонну» теперь пороть на конюшне, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ...
«Собчак - инструмент войны против русского народа!»

«Собчак - инструмент войны против русского народа!»

По сообщениям СМИ, Собчак намеревается попросить комиссию Госдумы по этике проверить информацию о жалобах журналисток на домогательства, якобы происходящие в парламенте. Мы беседуем о кандидатках с Александром ПРОХАНОВЫМ...
«Мужчина в сознании женщины – это воплощенное осознание долга и геройства!»

«Мужчина в сознании женщины – это воплощенное осознание долга и геройства!»

23 февраля наша страна празднует День защитники Отечества. Более того, это не только праздничный день, но и уникальный юбилей - 100-летие создания Красной армии. Вопрос: «Какой подарок женщине лучше преподнести мужчине?»
«У нас от таких Серебряковых и Серебренниковых очень своеобразное впечатление!»

«У нас от таких Серебряковых и Серебренниковых очень своеобразное впечатление!»

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не относится к позиции актера Серебрякова, заявившего, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве». Об «игре» актериков мы беседуем с ветераном боевых действий Виталием КИЙКО...

//Новости партнеров

«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

Верховный суд отклонил жалобу Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. О том, насколько мощной может быть поступь зарегистрированной кандидатки, мы беседуем с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ...
«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в обществе веселых девчонок. О ситуации размышляет Герман СТЕРЛИГОВ...
«Европейский газовый рынок без России просто нереален!»

«Европейский газовый рынок без России просто нереален!»

Российская компания «Газпром» достигла рекордной доли на рынке Европы за всю историю советской и российской газовой промышленности. За пять лет его доля на европейском рынке выросла на 34%. Вопрос: «Россия сохранит газовый рынок Европы?»
«Раньше создавался образ страдальца Ходорковского, теперь - страдальца Белых!»

«Раньше создавался образ страдальца Ходорковского, теперь - страдальца Белых!»

Генпрокуратура РФ не исключает, что обжалует приговор экс-губернатору Никите Белых, поскольку cуд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. О том, не мало ли дали взяточнику Никите Белых, размышляет Александр ГУРОВ...
«В губернии Никиты Белых работала очень странная команда!..»

«В губернии Никиты Белых работала очень странная команда!..»

Продолжается апофеоз лузерства «кировских»! Экс-губернатору Кировской области Никите Белых за получение взятки дали «восьмерочку», а чуть ранее бывший его помощник вывел на улицы рекордные 5 тысяч человек... Вопрос: «Раскаянье - удел сильных?»
«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»

«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»

Раскручивается маховик предвыборной борьбы, пошла агитация за того или иного кандидата (ну или за полукандидатку). О том, какую роль в предвыборной гонке будут играть печатные СМИ и будут ли они конкурировать с соцсетями, размышляет Владимир РУБАНОВ...
«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Вопрос: «Оборонка - локомотив экономики?»
«Серебренников думал, что все дураки, а уж он-то такой умный!..»

«Серебренников думал, что все дураки, а уж он-то такой умный!..»

Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля. Напомним, что сегодня его адвокат признал факт обналичивания 133 млн. рублей. О воровстве размышляет генерал-лейтенант МВД Александр ГУРОВ...
«Не помешает, если неопознанные дроны атакуют военные объекты США в Сирии!»

«Не помешает, если неопознанные дроны атакуют военные объекты США в Сирии!»

Владимир Путин назвал провокацией атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии. О том, могут ли неопознанные фанерные дроны совершенно случайно отбомбиться там по объектам США, размышляет Семен БАГДАСАРОВ...
«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

Михаил Державин, народный артист России, артист театра и кино, телеведущий и просто очень хороший человек скончался на 82-м году жизни. О нем вспоминает Татьяна Васильева, снимавшаяся с Михаилом Михайловичем в фильме «Моя морячка»...
«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»

«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»

Президент России Владимир Путин исключил из перечня сведений, которые относятся в РФ к государственной тайне, геопространственную информацию по дистанционному зондированию Земли. Вопрос: «Станет ли гостайное явным?»
«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»

«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»

Отбушевали новогодние телеизыски! Все та же мишура, те же хиленькие задумки извращенцев, воплощенные ими же. О «шедеврах», которые под Новый год изобрели телевизионные деятели искусств, размышляет Виталий МИЛОНОВ...

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры