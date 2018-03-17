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Помиримся, но не скоро

Виктор Пелевин об Украине, Путине и третьей мировой войне

17 марта 2018, 13:54 [«Аргументы Недели», Переписывался Аурен Хабичев ]

Помиримся, но не скоро
online-knigi.com

Виктор Пелевин, пожалуй, один из самых загадочных писателей нашего времени. Общественность часто задается вопросом - а существует ли гений на самом деле? Многие приписывают его творчество группе писателей из первых букв фамилий которых и складывается фамилия "Пелевин". Однако, Пелевин - реальный человек, просто очень замкнутый. Публичность, говорит он, мешает ему концентрироваться. Наш корреспондент списался с Виктором Олеговичем на фейсбуке. Там есть его официальная страница, на которой он периодически что-то публикует, отвечает на вопросы подписчиков и журналистов.


- Виктор Олегович, кто развяжет третью мировую войну?

- Она уже началась. В Сирии. Идёт пока вяло, позиционно. Это проект ЦРУ. Так и развивается...

- Что думаете о русском харрасменте? Американский сценарий возможен у нас?

- Не совсем понял вопрос. Это о том, что Россия угрожает всему миру?

- Вы как-то писали на снобовском форуме, что заводите интересные знакомства вечером в лесу. Что это за знакомства?

- Грибы, лоси, ягоды...

- Вы не планируете в будущем стать более доступным для общественности?

- Это мешает концентрироваться.

- Как вы думаете, вас будут читать после вашей физической смерти? И важно ли для вас войти в историю?

- После моей смерти это будет мне безразлично.

- Что вы любите есть?

- Шпикачки и сауэркраут с пивом.

- Вы любите Россию? Можете охарактеризовать современную Россию в нескольких словах?

- Но странною любовью! Если честно, то вдали от родины всегда любишь её сильней. Часто думаю о том, что, возможно, я и уехал с этой целью...

- Что можете сказать о Путине?

- Я не вмешиваюсь в политику. По возможности. Это нечестно, писателю пытаться быть полит актором.

- Чем закончится российско-украинский конфликт?

- Помиримся, но не скоро.

- Литература будет нужна в будущем? Насколько она изменится?

- Тоже много об этом думаю. Всё зависит от того, как изменят мир гаджеты. Очевидны тенденции к миниатюризации. Литературных произведений это тоже касается.

- Что ждет Россию в ближайшие шесть лет?

- Надеюсь, ничего плохого.

 

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