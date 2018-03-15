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«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

15 марта 2018, 17:45 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

Собчак во время дебатов пустила скупую кандидатскую слезу. Хотела выдавить больше, чтобы собрать лишние голоса, но не получилось...

Жириновский предлагал вызвать её маму, но Нарусова в это время, похоже, была в Совфеде, где самоотреченно защищала интересы граждан республики Тыва.

О том, почему Собчак не хочет слушать о себе святую правду, мы беседуем с президентом Столыпинского клуба, бывшим членом Совета Федерации, доктором юридических наук, профессором Евгением ТАРЛО:

 

- Слезинка Собчак - это больше игра на публику?

- Думаю, что Собчак неспособна выдерживать большие стрессы, ведь государственная, общественная и политическая деятельность - это всегда огромный стресс.

Это не некое шоу, не «Дом-2», не какие-то там посиделки на кухне, когда приходят знакомые ее отца или матери и можно пошутить или нагрубить каким-то дядям - их подчиненным. Нет, здесь взрослые люди со своими взглядами.

Так что, думаю, что она действительно расстроилась. Ведь она по своему умственному и политическому развитию совсем еще ребенок.

- Ничего себе, ребенок! Да этот ребенок несет такое, что хочется воткнуть ей кляп меж слегка подкаченных губ!

- Да, она ведет себя очень вызывающе. Обратите внимание, хотя во время дебатов я ей ничего не говорил, тем более не оскорблял, она не давала мне сказать на протяжении более двух третей моего выступления.

При этом она кричит, что ей не дают говорить, а она никогда никого не перебивает...

То есть у Собчак вообще отсутствует даже минимальная самокритичность. Но она же должна понимать, что на самом деле перебивала всех, вставляла реплики и т.п.

А вот когда она получила ответ, то оказалась не готовой к тому, что никто не будет любоваться ею, никто не побоится ни ее маму, ни папу!

Ну и я тогда сказал ей, что она находится на этом месте не благодаря своим достоинствам, а, единственное, из-за доброго расположения к ней президента страны, ну и из-за того, что определенные люди ею просто прикрылись...

- Определенные люди - это извращенцы в вышиванках и остальной цвет бывшего общества?

- В широком смысле, это окружение семьи Собчак. То есть политики, олигархи, бизнесмены, общественные деятели, которых тогда они вывели в свет.

Посмотрите, кто сейчас состоит в ее штабе, - это и те люди, которые перешли из команды Гайдара-Чубайса-Ельцина, и те, которые тёрлись в приемной Собчака и зарабатывали деньги...

Сейчас они «поставили» на Ксению Собчак, ну а она возомнила себя великой политической деятельницей, хотя это, мягко говоря, далеко не так.

- Но ей же не дано этого понять, ибо, как вы сказали, полное отсутствие самокритики. Это ж надо, домелькаться на экранах до такого дикого состояния!..

- Понимаете, Собчак даже в гримерную, в раздевалку ходит со своей камерой, которая фиксирует абсолютно всё.

Она и на дебатах всегда ведет себя как звезда, располагается по центру зала, у нее специальные условия...

Конечно, все это выглядит абсолютно вызывающе. То есть она показывает всем, что она звезда, а все остальные - это люди не достойные ее, чернь.

Но она должна понимать, что ведя себя так, вызывает ответную реакцию. Посмотрите, ведь ни к одному из кандидатов нет такого остро негативного отношения, как к ней!

- Уверен, вся страна (за исключением мизерного процента, проживающего в основном в центре Москвы) готова подписаться под словами, которые сказал в адрес Собчак Владимир Жириновский! Получила ответочку в том числе и за позицию по Крыму!..

- Я с этим согласен, это естественная реакция. Что ж, и господин Жириновский, и господин Шевченко резко с ней поговорили. Владимир Вольфович допустил высказывания достаточно обидного толка, ну она и не выдержала...

- По-моему, иной реакции на позицию нынешних либералов быть просто не может.

- Ну какой же она либерал? Нет, Собчак совсем не либерал.

Мы слышим какие-то незрелые, инфантильные суждения, я бы сказал, чуть ли не экстремистского характера, например, взять и ликвидировать Министерство культуры...

Ну и как это называется? А может, заодно ликвидировать и Эрмитаж, и Большой театр?

Ведь ликвидировать Министерство культуры - это оставить без финансирования библиотеки, театры, учреждения культуры, охрану памятников и дезорганизовать работу сотен тысяч людей!

Кстати, она сделала очень много таких заявлений, чем и вызвала резко негативное высказывание со стороны того же господина Жириновского.

- Герой Николая Крючкова в фильме «Женитьбы Бальзаминова» говорил: «Приходите еще, нам без дураков скучно!» Вот и мне хочется еще и еще слушать историческую фразу Собчак, сказанную во время дебатов 14 марта 2018 года: «Все эти храбрые мужчины борются со мной, а я борюсь с Путиным».   

- Я ей сказал, что и ее жизненное, и материальное, да вообще физическое благополучие в буквальном смысле зависят от одного человека - президента Путина.

Это Путин спас ее отца, всю их семью от тюрьмы, позора и разорения. Это Путин способствовал тому, чтобы ее мама стала сенатором, и для этого специально был изменен закон о выборах.

Сейчас ее мать Нарусова в Совете Федерации представляет регион, к которому не имеет абсолютно никакого отношения.

Ну и разве Ксения Собчак - это какой-то крупный политический деятель? Нет, никакой. Это просто плачущая шоуменша, шоувуменша.

- Ну что ж, как говорится, побольше поплачет - поменьше...

- Я считаю, что благодарность - это свойство любого нормального человека. И хотя бы оттого, что и ее лично, и благополучие их семьи, и ее отца в буквальном смысле спас Путин, ей надо бы вести себя более сдержанно.

Кстати, я являюсь политическим противником Путина и, как известно, выступаю за Титова, но ведь этой шоувуменше надо все-таки хоть какие-то приличия иметь!

Она вполне могла бы строить свою кампанию не на хамских высказываниях в адрес действующего президента, который является близким другом ее семьи. Как это вообще называется?!

- Ну, либо это действительно хамство и черная неблагодарность, либо какая-то игра. Ведь так она оттягивает голоса полоумной части электората...

- По-моему, это свойство ее личности - такая вот неблагодарность. А еще - переоценка собственной роли в жизни, в истории, в политике...

Понимаете, когда к ее отцу приходили подчиненные в Петербурге и сидели либо в приемной, либо даже на кухне, то она могла баловаться и как-то подшучивать над ними.

Поскольку эта маленькая девочка была еще и дочка начальника, все с ней заигрывали...

Но сейчас-то она уже не дочка начальника и не маленькая девочка, - сейчас она кандидат в президенты.

Ну так ты и веди себя подобающим образом! Веди себя достойно, уважая и свою страну, и президента страны, тем более что этот человек столько сделал и лично для тебя, и для твоей семьи!

- Как вы думаете, когда она все-таки исчезнет? Когда от нее отдохнут нормальные люди, ведь она говорит такое, что слушать просто невозможно?!

- Сейчас она с треском проиграет выборы и просто станет никому не нужной. Вся эта история от того, что где-то в Америке посчитали, что она сможет что-то там организовать...

Ну и еще Собчак - это ставленница  семьи Ельцина и всего этого олигархического окружения. Они и решили попробовать выставить против Путина такого вот противника. Слепили из того, что было...

- Как думаете, на следующих выборах это снова не всплывет?

- Я думаю, уже нет.

- То есть, как говорит Жириновский, будут внесены изменения в закон с тем, чтобы любая проститутка не могла выставлять свою кандидатуру на выборах президента?

- Нет, она уже не всплывет и без изменений в законе. Не думаю, что после такого проигрыша кто-то всерьез будет вкладывать в Собчак деньги.  

                                                            Беседовал Александр САРГИН

 

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«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

«Собчак - это не политический деятель, а плачущая шоувуменша!»

Собчак во время дебатов пустила скупую кандидатскую слезу. Хотела выдавить больше, чтобы собрать лишние голоса, но не получилось. О том, почему Собчак не хочет слушать о себе святую правду, мы беседуем с Евгением ТАРЛО...

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