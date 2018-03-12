Табакову сопутствовала удача, которая в нашей профессии имеет большое значение!

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников.

Вопрос: «Каким вам запомнился воистину народный артист России Олег Табаков?»

Елена Папанова, актриса театра и кино:

«Олег Павлович был мастером перевоплощения»

- К сожалению, мне не приходилось сталкиваться с Олегом Павловичем на съемочной площадке, но я много раз видела его в театре...

Мне очень запомнилось, как он играл Моцарта в спектакле «Амадей». Это было просто потрясающе!

Что ж, уходит эпоха великих! Уходят такие люди, которых действительно нельзя заменить. Очень жалко, очень!

Как любой замечательный артист, Олег Павлович был мастером перевоплощения. Посмотрите, какие разные роли, и положительные, и отрицательные, он играл в кино.

А какая замечательная роль Обломова в фильме Михалкова!..

Кроме того, Олегу Павловичу, конечно, сопутствовала удача, которая в нашей профессии имеет большое значение!

