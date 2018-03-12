«Если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо!»
12 марта 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.
Вопрос: «Как часто вам приходится произносить фразу - я должен посоветоваться со своим адвокатом?»
Анатолий Трушкин, писатель:
«При слове «свой» все равно вырастает какая-то чиновничья рожа!»
- Фразу «я должен посоветоваться со своим адвокатом» я сейчас произнес в первый раз. Правда, когда возникают какие-то крючкотворные дела, то, бывает, я звоню своим знакомым юристам...
А вот именно «посоветоваться со своим» - как-то мы пока до этого не дошли...
Наверное, если мы привыкнем произносить подобные фразы, то это будет как знак, мол, наступает некая упорядоченность. Но ведь пока так азиатчиной отдает!..
А если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо. Другое дело, как это будет налаживаться с учетом нашего менталитета?
Ведь при слове «свой» все равно вырастает какая-то чиновничья рожа, которая будет тебя грабить!..
Дело, конечно, благое, но отнестись к нему надо осторожно. Лучше и дешевле знакомому юристу по телефону позвонить.
Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла, министр культуры РФ (2000-2004 гг.):
«Если я вижу, что возникают коллизии...»
- В советское время мы говорили, что надо посоветоваться с секретарем парторганизации, а теперь – с адвокатом, и это, наверное, значит, что мы строим правовое общество.
В той или иной форме я эту фразу произношу довольно-таки часто и думаю, что каждый человек в независимости от должности, принимая решение, должен советоваться с юристом.
Если я вижу, что возникают коллизии, которые задевают мое должностное или человеческое достоинство, то всегда такие документы даю читать адвокату.
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