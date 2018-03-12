//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//live 13+

«Если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо!»

12 марта 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

«Если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо!»
Ok.ru

12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

Вопрос: «Как часто вам приходится произносить фразу - я должен посоветоваться со своим адвокатом?»

 

Анатолий Трушкин, писатель:

«При слове «свой» все равно вырастает какая-то чиновничья рожа!»

- Фразу «я должен посоветоваться со своим адвокатом» я сейчас произнес в первый раз. Правда, когда возникают какие-то крючкотворные дела, то, бывает, я звоню своим знакомым юристам...

А вот именно «посоветоваться со своим» - как-то мы пока до этого не дошли...

Наверное, если мы привыкнем произносить подобные фразы, то это будет как знак, мол, наступает некая упорядоченность. Но ведь пока так азиатчиной отдает!..

А если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо. Другое дело, как это будет налаживаться с учетом нашего менталитета?

Ведь при слове «свой» все равно вырастает какая-то чиновничья рожа, которая будет тебя грабить!..

Дело, конечно, благое, но отнестись к нему надо осторожно. Лучше и дешевле знакомому юристу по телефону позвонить. 

Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла, министр культуры РФ (2000-2004 гг.):

«Если я вижу, что возникают коллизии...»

- В советское время мы говорили, что надо посоветоваться с секретарем парторганизации, а теперь – с адвокатом, и это, наверное, значит, что мы строим правовое общество. 

В той или иной форме я эту фразу произношу довольно-таки часто и думаю, что каждый человек в независимости от должности, принимая решение, должен советоваться с юристом.

Если я вижу, что возникают коллизии, которые задевают мое должностное или человеческое достоинство, то всегда такие документы даю читать адвокату.

Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

«Если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо!»

«Если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо!»

12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. Вопрос: «Как часто вам приходится произносить фразу - я должен посоветоваться со своим адвокатом?»
Андрей Луговой: в истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное!

Андрей Луговой: в истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное!

Полиция Лондона назвала отравление Сергея Скрипаля покушением на убийство. Об этой мутной истории, до боли напоминающей «дело Литвиненко», размышляет член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой...

//Новости МирТесен



//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

Как известно, на свете живут не только блондинки, но и блондины, например, глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Об отравлениях и повешениях, которые то и дело происходят в Англии, размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...
«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

2 марта художник-модельер Вячеслав Зайцев отпраздновал 80-летие, с чем мы его и поздравили. Несмотря на творческую, «сугубо гражданскую» профессию, он внимательно следит за политическими событиями и живет жизнью страны...
«Путин говорил как человек, который уверен в собственной победе!»

«Путин говорил как человек, который уверен в собственной победе!»

1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин огласил самое крутое в современной истории России Послание Федеральному собранию. О том, будут ли «пятую колонну» теперь пороть на конюшне, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ...
«Собчак - инструмент войны против русского народа!»

«Собчак - инструмент войны против русского народа!»

По сообщениям СМИ, Собчак намеревается попросить комиссию Госдумы по этике проверить информацию о жалобах журналисток на домогательства, якобы происходящие в парламенте. Мы беседуем о кандидатках с Александром ПРОХАНОВЫМ...

//Новости ADWILE

«Мужчина в сознании женщины – это воплощенное осознание долга и геройства!»

«Мужчина в сознании женщины – это воплощенное осознание долга и геройства!»

23 февраля наша страна празднует День защитники Отечества. Более того, это не только праздничный день, но и уникальный юбилей - 100-летие создания Красной армии. Вопрос: «Какой подарок женщине лучше преподнести мужчине?»
«У нас от таких Серебряковых и Серебренниковых очень своеобразное впечатление!»

«У нас от таких Серебряковых и Серебренниковых очень своеобразное впечатление!»

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не относится к позиции актера Серебрякова, заявившего, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве». Об «игре» актериков мы беседуем с ветераном боевых действий Виталием КИЙКО...
«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

Верховный суд отклонил жалобу Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. О том, насколько мощной может быть поступь зарегистрированной кандидатки, мы беседуем с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ...

//Новости партнеров

«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в обществе веселых девчонок. О ситуации размышляет Герман СТЕРЛИГОВ...
«Европейский газовый рынок без России просто нереален!»

«Европейский газовый рынок без России просто нереален!»

Российская компания «Газпром» достигла рекордной доли на рынке Европы за всю историю советской и российской газовой промышленности. За пять лет его доля на европейском рынке выросла на 34%. Вопрос: «Россия сохранит газовый рынок Европы?»
«Раньше создавался образ страдальца Ходорковского, теперь - страдальца Белых!»

«Раньше создавался образ страдальца Ходорковского, теперь - страдальца Белых!»

Генпрокуратура РФ не исключает, что обжалует приговор экс-губернатору Никите Белых, поскольку cуд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. О том, не мало ли дали взяточнику Никите Белых, размышляет Александр ГУРОВ...
«В губернии Никиты Белых работала очень странная команда!..»

«В губернии Никиты Белых работала очень странная команда!..»

Продолжается апофеоз лузерства «кировских»! Экс-губернатору Кировской области Никите Белых за получение взятки дали «восьмерочку», а чуть ранее бывший его помощник вывел на улицы рекордные 5 тысяч человек... Вопрос: «Раскаянье - удел сильных?»
«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»

«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»

Раскручивается маховик предвыборной борьбы, пошла агитация за того или иного кандидата (ну или за полукандидатку). О том, какую роль в предвыборной гонке будут играть печатные СМИ и будут ли они конкурировать с соцсетями, размышляет Владимир РУБАНОВ...
«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Вопрос: «Оборонка - локомотив экономики?»
«Серебренников думал, что все дураки, а уж он-то такой умный!..»

«Серебренников думал, что все дураки, а уж он-то такой умный!..»

Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля. Напомним, что сегодня его адвокат признал факт обналичивания 133 млн. рублей. О воровстве размышляет генерал-лейтенант МВД Александр ГУРОВ...
«Не помешает, если неопознанные дроны атакуют военные объекты США в Сирии!»

«Не помешает, если неопознанные дроны атакуют военные объекты США в Сирии!»

Владимир Путин назвал провокацией атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии. О том, могут ли неопознанные фанерные дроны совершенно случайно отбомбиться там по объектам США, размышляет Семен БАГДАСАРОВ...
«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

Михаил Державин, народный артист России, артист театра и кино, телеведущий и просто очень хороший человек скончался на 82-м году жизни. О нем вспоминает Татьяна Васильева, снимавшаяся с Михаилом Михайловичем в фильме «Моя морячка»...
«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»

«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»

Президент России Владимир Путин исключил из перечня сведений, которые относятся в РФ к государственной тайне, геопространственную информацию по дистанционному зондированию Земли. Вопрос: «Станет ли гостайное явным?»
«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»

«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»

Отбушевали новогодние телеизыски! Все та же мишура, те же хиленькие задумки извращенцев, воплощенные ими же. О «шедеврах», которые под Новый год изобрели телевизионные деятели искусств, размышляет Виталий МИЛОНОВ...
С точки зрения «англичанки», она не гадит, а укрепляет демократию во всем мире!

С точки зрения «англичанки», она не гадит, а укрепляет демократию во всем мире!

Российский фрегат «Адмирал Горшков» грациозно проследовал Северным морем вдоль Великобритании, а тамошний военный корабль «Сент-Олбанс», как мог, сопроводил его. О «гадящей англичанке», ЛГБТ и т.п. - сенатор Андрей КЛИМОВ...
«Соревноваться на дебатах с Собчак и Жириновским - позорить и выборы, и страну!»

«Соревноваться на дебатах с Собчак и Жириновским - позорить и выборы, и страну!»

Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты РФ от КПРФ, а Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил. О том, будет ли Грудинин вести дебаты с Собчак, «АН» рассказал сам Геннадий ЗЮГАНОВ...

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры