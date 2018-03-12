12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

Вопрос: «Как часто вам приходится произносить фразу - я должен посоветоваться со своим адвокатом?»

Анатолий Трушкин, писатель:

«При слове «свой» все равно вырастает какая-то чиновничья рожа!»

- Фразу «я должен посоветоваться со своим адвокатом» я сейчас произнес в первый раз. Правда, когда возникают какие-то крючкотворные дела, то, бывает, я звоню своим знакомым юристам...

А вот именно «посоветоваться со своим» - как-то мы пока до этого не дошли...

Наверное, если мы привыкнем произносить подобные фразы, то это будет как знак, мол, наступает некая упорядоченность. Но ведь пока так азиатчиной отдает!..

А если будут свой адвокат, свой психолог, венеролог и политолог, то это неплохо. Другое дело, как это будет налаживаться с учетом нашего менталитета?

Ведь при слове «свой» все равно вырастает какая-то чиновничья рожа, которая будет тебя грабить!..

Дело, конечно, благое, но отнестись к нему надо осторожно. Лучше и дешевле знакомому юристу по телефону позвонить.

Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла, министр культуры РФ (2000-2004 гг.):

«Если я вижу, что возникают коллизии...»

- В советское время мы говорили, что надо посоветоваться с секретарем парторганизации, а теперь – с адвокатом, и это, наверное, значит, что мы строим правовое общество.

В той или иной форме я эту фразу произношу довольно-таки часто и думаю, что каждый человек в независимости от должности, принимая решение, должен советоваться с юристом.

Если я вижу, что возникают коллизии, которые задевают мое должностное или человеческое достоинство, то всегда такие документы даю читать адвокату.