Андрей Луговой: в истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное!

Полиция Лондона назвала отравление Сергея Скрипаля покушением на убийство. Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент пока не рассматривается как террористический акт.

Об этой мутной истории, до боли напоминающей «дело Литвиненко», размышляет член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой:



«Англичанам по барабану, что бежать - наступать, что бежать - отступать...»



- Я бы назвал это не продолжением «дела Литвиненко», а делом глобальных провокаций, которые Великобритания столетиями использует против России.

Мы видим обострение этого рецидива как раз накануне чемпионата мира по футболу, который должен летом пройти в нашей стране.

Понятно, что они будут пытаться любыми путями сорвать чемпионат, но, как ни стараются (вот уже и Борис Джонсон делал заявления), пока не могут этого добиться.

Они не смогли сюда за уши притянуть допинг или что-то еще, поэтому теперь будут и дальше придумывать разные истории, чтобы хоть как-то помешать проведению спортивного праздника.

Заметьте, не прошло и нескольких часов после инцидента с этим Скрипалём, а они уже делают какие-то выводы!

Честно говоря, мне очень сложно комментировать безответственные и беспардонные заявления высокопоставленных лиц Лондона...

Хочу обратить внимание, что когда с Литвиненко случилось нечто подобное, то какие только вещества сначала они ни придумывали, ну а потом решили все-таки остановиться на полонии.

Думаю, что и во всей этой истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное. По-моему, англичанам абсолютно по барабану, что бежать - наступать, что бежать - отступать...