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«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

7 марта 2018, 20:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»
Мужской журнал MENSBY.COM

Как известно, на свете живут не только блондинки, но и блондины, например, глава МИД Великобритании Борис Джонсон...

Как только появилась информация об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, Джонсон заявил, что, если подтвердится «российский след», Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на ЧМ по футболу. 

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикостью возможный бойкот чемпионата мира по футболу английской сборной, а МИД Великобритании позже пояснил, что Джонсон говорил о политиках и дипломатах, а не о футболистах...

Об отравлениях и повешениях, которые то и дело происходят в Англии, размышляет политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:
 

«Похоже, Скрипаль нафаршировался какой-то «дурью»...»

- Я могу только посочувствовать человеку, предавшему свою страну в надежде на лучшее будущее, и, как и большинство предателей, очень быстро убедившемуся в том, что без родной страны жизнь просто бессмысленна.

Похоже, Скрипаль нафаршировался какой-то «дурью», по предварительным данным, синтетическим наркотиком из группы фентанила.

Скорее всего, он сделал это именно потому, что убедился в бесполезности своего собственного предательства для себя самого.  

«Его пример другим наука»

Не сомневаюсь, что нечто подобное будет происходить еще со многими уехавшими из «этой страны», потому что людям свойственно надеяться на что-то, скажем так, красивое, когда эта надежда совершенно иллюзорна...

Как говорится, его пример другим наука. Надеюсь, что следующие деятели, желающие поторговать Родиной, будут чаще вспоминать, чем заканчивается такая торговля!

Что касается заявления Бориса Джонсона, так он еще со времен, когда был мэром Лондона, известен тем, что в его словах гораздо больше силы, чем смысла, и поэтому ничем особенным сейчас не удивил.

«Идти против решения государства...»

Не думаю, что кто-то из бывших сослуживцев Скрипаля таким образом пытался его покарать.

Бывший полковник ГРУ свое уже отсидел, был помилован, и, соответственно, ни один законопослушный сотрудник спецслужб не применит против него силу.

Ведь это означало бы идти против решения того самого государства, которому этот сотрудник служит.

А если кто-то сочтет возможным идти против воли государства, то он сам себя вычеркивает из числа законопослушных граждан.

«Наркоман подсаживает на иглу родных и близких»

Что касается того, что и у дочери предателя были похожие симптомы, ну так большей части людей очень не хочется умирать в одиночку, и случаи, когда наркоман «подсаживает» на иглу родных и близких, это, так сказать, типовая тема, и такое случается довольно регулярно.

Я уж не знаю, кто из них кого первым мог «подсадить», но то, что в семье наркомана, как правило, очень скоро «заводятся» и другие наркоманы, это вам скажет любой, кому приходилось всерьез сталкиваться с этим общественным несчастьем.

«Литвиненко не повезло»

Если вспомнить о так называемом деле Литвиненко, то, судя по обширным результатам анализа этих событий, вероятней всего, он пытался посредничать с какими-то террористами, желавшими создать «грязную бомбу», то есть, грубо говоря, распылитель заранее заготовленных радиоактивных веществ.

Однако случилась непредвиденная утечка заготовленного для этой бомбы вещества.

Литвиненко не повезло, и контейнер раскрылся в непредвиденный момент...

«В Великобритании Березовский жаловался, что...»

Ну а против Российской Федерации это использовал прежде всего тогдашний хозяин Литвиненко -  Борис Березовский.

Кстати, уже тогда в Великобритании Березовский жаловался, что ему дают возможность тратить деньги в основном на различные антироссийские, в частности, антипутинские проекты, но не дают никакой возможности зарабатывать.

Вероятно, Борис Абрамович соучастием в рекламе версии «Литвиненко убили русские разведчики» как раз хотел добиться большей благосклонности тогдашних британских хозяев, но у него это не получилось...

Через несколько лет Березовский то ли покончил с собой, то ли был убит. Во всяком случае, известно, что когда он уезжал в эмиграцию, то увозил с собой свыше миллиарда долларов, а к моменту безвременной кончины у него было примерно сто миллионов фунтов стерлингов долга.

«Какая судьба ждет тех, кто надеется заработать продажей Родины?»

На мой взгляд, как раз «дело Литвиненко», а точнее - «дело Березовского и его команды» как раз и показывает, какая судьба ждет тех, кто надеется хоть что-то заработать продажей Родины.

Их совершенно незачем убивать. Они убивают себя самостоятельно. Полонием - как Литвиненко, фентанилом - как этот Скрипаль, или просто пустотой и бессмысленностью существования - как сейчас постепенно добивает себя Чичваркин...

«Там их рассматривают как расходный материал»

Да, есть и такая версия, что Березовского убрали английские спецслужбы, опасаясь, что за время пребывания на острове он слишком много узнал и, значит, может слишком много рассказать другим.

Но утверждать, что дело обстояло именно так, я не могу, поскольку я не английский журналист и не агент английских спецслужб, и поэтому должен отвечать за свои слова. 

То есть пока нет ни внятных доказательств этой версии, ни внятных опровержений.

Так что я рекомендую тем, кто ищет убежище за океаном, не забывать, что там их рассматривают просто как расходный материал...

 

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«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

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