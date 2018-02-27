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«Собчак - инструмент войны против русского народа!»

27 февраля 2018, 20:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Собчак - инструмент войны против русского народа!»
Ru-prokhanov.livejournal.com

По сообщениям СМИ, Собчак намеревается попросить комиссию Госдумы по этике проверить информацию о жалобах (или мечтах - А.С.) журналисток на домогательства, якобы происходящие в Госдуме.

О том, зачем на свете существуют кандидатки, мы беседуем с писателем Александром ПРОХАНОВЫМ:

 

- Александр Андреевич, согласитесь, это трогательно, когда такая величина, как кандидатка на пост, вдруг находит время для простого человеческого сочувствия и внимания к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной...

- Да, было бы удивительно, если бы Собчак не «оттопталась» и на этой теме! Ну и пусть заявляет в комиссию по этике, - это не страшно.

Уверен, ребята из Госдумы отобьются, они там хваткие, ну и женщин тоже любят...

- То есть, как обычно для Собчак, - пиар ради пиара?

- Так она и пошла в президентскую гонку ради пиара. Она скоро начнет летать с крыш домов на парашюте и кричать «Я Собчак!»

- Я все думал, когда же ей наскучит играть роль городского сумасшедшего федерального масштаба? Но теперь смотрю, она и не играет. А это уже страшно...

- Нет, Собчак - это не городская сумасшедшая. Это абсолютно отшлифованный персонаж, который вхож во все среды, во все коридоры.

Она знает, где ее могут прибить, а где и обласкать...

Более того, это очень изощренный, рафинированный человек, и ее нельзя недооценивать.

- Да, семейка с некоторыми связями...

- По сути, Собчак является врагом, и врагом очень оснащенным! У этого врага есть покровители, теоретики, свита, двор...

Поэтому я бы относился к Собчак как к очень серьезной угрозе для русского народа и не приуменьшал ее значение.

- Ну да, все слышали ее слова про «страну генетического отребья»...

- Она знает, где сказать, что русский народ - это отребье, пораженец, тупица, свинья, вырожденец, что дети, живущие в обычном московском доме, - это мелкие п****сы и гаденыши, но в то же время она знает, как донести до того же американского народа слова великой похвалы, поощрения и т.п.

Повторяю, не надо ее недооценивать. Собчак - это инструмент войны против русского народа.

- И вот сегодня этот «инструмент» пытается раскрутить тему домогательств, которая так актуальна в США...

- Что касается этих жалобщиц, так им не надо было вертеть некоторыми частями своего тела и провоцировать мужчин!

Если женщина вертит попкой, то как же ее (и то, и другое - А.С.) не тронуть! По-моему, любой мужчина поступит так же, и я бы сделал то же самое, только гораздо энергичнее.

- Бедные девушки только сейчас вспомнили о том, что их домогались!..

- Видимо, этим журналисткам сначала было приятно, а потом они узнали про ту дикую кампанию в США, ну и тоже начали пиариться...

Но мы же не Голливуд, у нас свободная, вольная  страна, в которой живут настоящие мужчины, бравые ребята, которые любят приласкать женщину!..

- Еще не хватало и у нас внедрить эту дикость о «домогательствах»!  

- Знаешь, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Наш мужик будет по-прежнему прихватывать женщин. Я так делаю, надеюсь, что и ты тоже, Саш...

- Святое дело!..

                                                                 Беседовал Александр САРГИН

 

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