23 февраля наша страна празднует День защитники Отечества. Более того, это не только праздничный день, но и уникальный юбилей - 100-летие создания Красной армии.

Напомним, что в этот день в 1918-м году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.

Вопрос: «Какой подарок женщине лучше преподнести мужчине?»

Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук:

«Мужчине приятно, когда кто-то помнит, что именно ему нравится...»

- Все зависит от того, в каких отношениях женщина находится с мужчиной...

Если в близких – надо дарить одно, а если в приятельских, то существует определенный этикет, в таких случаях можно, скажем, преподнести кашне, - по-моему, это классический вариант...

Но вообще, конечно, трогает любой знак внимания, ведь мужчине приятно, когда кто-то помнит, что именно ему нравится.

В моем детстве 23-го февраля поздравляли только военных, а потом потихоньку стали поздравлять всех мужчин.

Просто устанавливалось такое отношение, что все они являются потенциальными защитниками Отечества и что в случае войны мужчина со шпагой и на белом коне помчится защищать Родину!

Наверное, так и должно быть: мужчина в сознании женщины – это воплощенное осознание долга и геройства!

Пока он такой – женщина доверяет мужчине, бросает всё и следует с ним на край света... ну и, конечно, дарит ему подарки.

Так что лучше всего подарить ему веру, надежду и любовь!..

Любовь Слиска, первый зампред Госдумы III и IV созывов, зампред Госдумы V созыва, кандидат исторических наук:

«А уж если это чувство исходит от самой любимой женщины...»

- Лучший подарок, конечно, любовь!

Это понятие вмещает в себя очень многое – и признание, и уважение, оценка достоинств, прощение каких-то недостатков и комплексов.

Любовь – это очень емкое слово. Это чувство может быть самой высокой наградой, а уж если оно исходит от самой любимой женщины…