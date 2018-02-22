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«У нас от таких Серебряковых и Серебренниковых очень своеобразное впечатление!»

22 февраля 2018, 20:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«У нас от таких Серебряковых и Серебренниковых очень своеобразное впечатление!»
Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к словам актера Алексея Серебрякова, высказавшегося о том, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве», заявил, что Кремль не относится к его позиции.

Напомним, что артист Серебряков зарабатывает в России, а живет в Канаде, что считается воплощением мечты всей жизни для людишек определенного сорта...

О том, какие фразы о собственной стране исторгает из своего «прекрасного далека» тов. Серебряков, мы беседуем с ветераном боевых действий, бывшим сотрудником ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), подполковником полиции в отставке Виталием КИЙКО:

 

- Виталий Борисович, твое отношение к тому, что сказал этот Серебряков?

- Это тот, который с кольцом в ухе и в такой женской черной шапочке? Его еще за воровство судят...

- Нет, с кольцом в ухе - это Серебренников... ну типа, гениальный режиссер...

- А, ну да!.. Мы, бойцы, ты нас знаешь, мы нормальные мужики, но у нас от таких Серебряковых и Серебренниковых очень своеобразное впечатление!..

Один - предатель и негодяй, который сидит в англосаксонской стране и поливает Родину, где он вырос и стал актером, другой - вообще извращенец, который стащил 133 млн. рублей.

- Но Серебряков-то играет крутых парней...

-  Да какое там!.. Разве такие могут играть крутых парней? И когда это было? А недавно он снялся в этом гнусном «Левиафане», где опять же поливают нашу страну!

Смотри, 22 февраля мы открыли бюст нашему Дмитрию Васильевичу Иванову, генералу, создателю и первому командиру ОМОНа г. Москвы.

После чего мы спокойно посидели с парнями, отметили это дело и как раз говорили про то, что такие деятели, как Серебряков и Серебренников, не имеют никакого отношения к российской государственности.

- А вот некоторые коллеги по ремеслу, например, артист Панин, поддерживают Серебрякова...

- Ну у него-то вообще с башкой проблемы! Ты же видел, он то свою дочь несколько раз крал, то с бабой воюет, то признаётся, что с мужиками спит...

Сегодня на открытии бюста генералу Иванову был мой зам Володька К-в. Так вот когда он воевал, то БТР, в котором он ехал, подорвался на мине, и у Володьки теперь проблемы с головой.

Но у него-то проблемы из-за подрыва противотанковой мины, а у этого придурка проблемы с башкой из-за алкоголизма!

Ладно бы он воевал, тогда бы можно было понять, что его по башке трахнуло...

- Во-во, видно, из-за «проблем с башкой» этот  артист сетует, что у нас и гей-парадов нет...

- А ты предложи ему прийти на этот самый гей-парад 2 августа в День ВДВ! Как раз сегодня я встретил сослуживца, тоже десантника...

Он служил в 350 парашютно-десантном полку, который был в Оше, а я в 351-м, 1-я разведрота. Так вот мы с ним «перетёрли» насчет того, чтобы все эти извращенцы выходили на парад 2 августа...

- И вот такой «авторитетный актер» защищает коллегу от нападок...

- Знаешь, если бы Серебрякова поддержал актер, уровня Вячеслава Тихонова, Иннокентия Смоктуновского или Юрия Яковлева - царство им небесное! - я бы прислушался и удивился. Но какой-то Панин...

Кто он такой?! Снялся в двух фильмах, «крышу» снесло, теперь не приглашают, вот он к себе так внимание и привлекает!..  

- А ведь этот Серебряков осел в Канаде, где прорва бандеровцев всех мастей! Наверное, и с ними тоже толерантно улыбается...

- Вот ты так и напиши, что бывший боец московского ОМОНа, участник боевых действий, кавалер трех орденов, а всего у меня 16 наград, подполковник Виталий Кийко сказал, что и вся эта, как ты говоришь, прорва, и он - конченые мрази!

- Так и напишу, тем более что и сам так думаю!

- Я простой советский мент, простой пенсионер. Сегодня встретился с мужиками, нас была целая «туева хуча», не меньше ста человек, все служили (есть ребята после ранения), а завтра как раз сто лет нашей армии!..

Так вот все бойцы сказали, что будут голосовать за Путина только потому, что он - из наших!

Да, у меня есть к нему претензии по поводу того, что до сих пор не расстреляны Сердюков, Мутко, Фурсенко, но это однодневки, которые сегодня есть, а завтра их нет. Как и Серебрякова с Серебренниковым...  

                                                                              Беседовал Александр САРГИН

 

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