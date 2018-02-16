«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

Верховный суд отклонил жалобу Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России.

О том, насколько мощной может быть поступь зарегистрированной кандидатки, мы беседуем с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ...

- Похоже, эта жалоба изначально была задумана как самопиар, некое шоу...

- Да, вот только шоу не получилось, - и это очень печально! Видимо, команда Ксении Анатольевны переживает этап творческой стагнации, и каких-то креативных идей там, увы, не наблюдается.

Ну ничего, бывает и такой период. Поскучаем...

- Хочу еще спросить про нашу кандидатку в президенты. Помнится, очень давно она участвовала в вашей передаче...

- Да, конечно, она много где участвовала...

- Так вот тогда она высказала абсолютно трезвую мысль о том, что ее не любит вся страна и что у нее, наверное, такая карма. Как вы думаете, она сейчас забыла про эти слова?

- Да нет, не забыла, ведь Ксения Анатольевна абсолютно прагматичный человек. Просто она поняла, что то, чем она зарабатывала себе всю жизнь (когда была помоложе), перестало работать.

- Почему перестало?

- Возможно, в силу того, что человек повзрослел и просто вывалился из того амплуа, которое пытался занять. Вот она и решила найти себе новое занятие. Я вижу в этом абсолютный прагматизм и расчет.

- То есть она пытается продолжить шоу со своим участием?

- Конечно. Посмотрите на американскую политику. Американская политика и шоу практически неразделимы. И не случайно то, что Собчак ездила в Штаты: наверное, ей очень хотелось «припасть к роднику»...

Однако если там ее как-то и восприняли, то лишь с иронией, а не как «политическую журналистку».

Видимо, поэтому там ей и был задан вопрос о ее схожести с Пэрис Хилтон. Но это настолько обидело Ксению Анатольевну, что она попыталась научить работать уже и американских журналистов.

Кроме иронии, эти потуги, конечно, ничего не вызывают. Но ей же необходимо определиться, куда идти дальше...

- Когда я смотрел ваше интервью с Собчак, мне сразу вспомнился эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда сварливая героиня Крачковской настолько доняла Ивана Грозного, что он вскричал - да ты ведьма!

- Знаете, у меня была очень простая задача - показать ее истинное лицо, - и это было сделать несложно...

Достаточно было технологически вскрыть эту придуманную оболочку защиты, которую для нее нарисовать - нарисовали, а объяснить - не объяснили.

Поэтому барышня продержалась недолго, а дальше полезла истинная сущность Собчак...

- У вас не было ощущения, что Собчак, как иные американские спортсменки, просто была «под допингом»?

- Нет, нет. Я уверен, что всё было нормально.

- Так ведь она, исторгая поток демсознания, даже не давала интервьюеру вопрос задать...

- Что ж, это технология, всё это выучено... Но такие люди забывают - они слишком молоды и слишком наивны, думая, что дешевые приёмчики, подхваченные у заезжих гастролеров, могут поставить хоть какую-то преграду для людей опытных, не очень молодых и повидавших и не такое!..

- Многие говорят, что с ней явно поработал психолог...

- Не знаю, психолог или не психолог, но видно, что ее пытаются обучить. То есть у нее уже наблюдается постоянный набор неких приемов...

Но проблема-то состоит в другом - эти приемы крайне однотипны и их набор невелик. Поэтому присутствует постоянное ощущение повторяемости от того, что и как она делает.

- Вам будет интересно смотреть дебаты с ее участием?

- К дебатам я отношусь иначе. Я смотрю их много лет - иногда анализирую, иногда просто веселюсь, но, как и любой телевизионный продукт, рассматриваю их прежде всего с профессиональной точки зрения...

Беседовал Александр САРГИН